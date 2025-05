DJ Snake entre au musée Grévin, une première pour un DJ

Alors qu'il s'apprête à enflammer le Stade de France et l'Accor Arena pour un after événement, DJ Snake, a ce mardi inauguré sa statue de cire au musée Grévin où il est fier d'être le premier DJ à faire son entrée.

Il est l'un des artistes français les plus écoutés au monde, DJ Snake a inauguré mardi soir son double de cire au musée Grévin, devenant ainsi le premier compositeur de musique électronique à y faire son entrée.

L’établissement parisien confirme ainsi sa volonté d'ouvrir ses galeries à des figures de la musique contemporaine, à l’instar de Clara Luciani dont la statue a rejoint sa collection en février.

«C'est flippant, c'est bizarre», a réagi DJ Snake à proximité de statue qui sera accessible au public dès ce mercredi. Installée dans la Salle des Colonnes, aux côtés d'autres doubles de cire célèbres comme Brad Pitt, George Clooney et Céline Dion, elle a nécessité six mois de travail.





Une grande fierté

William Grigahcine de son vrai nom, le compositeur, producteur et réalisateur artistique français de 38 ans, a déclaré à l'AFP être fier d'être le premier DJ à rejoindre «les grands hommes et les grandes dames du musée» et s'est dit «impressionné» du travail de l'équipe de Grévin.

«C'est une consécration. Franchement, ce n'est pas pour me la raconter, il est beaucoup mieux fait que les autres. C'est la première fois que je vois mon dos», s'est-il amusé. «Je lance un message à David. Il te faut ta statue, comme ça je ne suis pas tout seul. (...) Ce serait bien que tu viennes me tenir compagnie. Donc, David, rejoins-nous, fais pas le con», a également déclaré DJ Snake au micro de Fun Radio à l'adresse de l'autre mastodonte de l'électro française, le DJ David Guetta.

Connu pour ses tubes planétaires, de «Lean On» à «Taki Taki», DJ Snake a notamment collaboré avec Travis Scott, Justin Bieber, Selena Gomez, J Balvin, Sean Paul et Lady Gaga. Après avoir rempli le Parc des Princes à Paris en 2022, il sera ce samedi 10 mai au Stade de France avant de poursuivre dans la même soirée avec un second show à l'Accor Arena.

Cette date représente pour lui «le graal», une «impression d'avoir fini le ‘game’ (le jeu, NDLR) des concerts à Paris», a t-il affirmé à l'AFP.