L'acteur Michael Pitt arrêté pour violences sexuelles et agressions sur son ancienne compagne

L’acteur Michael Pitt a été arrêté vendredi suite à quatre incidents survenus à son domicile entre avril 2020 et août 2021, impliquant sa petite amie de l'époque.

Habitué à camper des personnages dérangés, l'acteur Michael Pitt a été arrêté vendredi dernier par la police, rapportent ce mercredi TMZ et le New York Post qui indiquent que les autorités l'accusent d'avoir agressé sexuellement sa petite amie de l'époque et de l'avoir attaquée avec plusieurs objets contondants.

Les faits présumés auraient eu lieu entre avril 2020 et août 2021. L’acteur est accusé plus précisément d’agression, coups et blessures à caractère sexuel, strangulation à caractère sexuel, abus sexuel et contrainte. Il aurait d'abord «caressé de force» la victime, puis, des mois plus tard, il l'aurait agressée sexuellement et frappée avec une planche de bois.

L'incident violent suivant se serait produit en juillet 2021, il aurait alors agressé la victime avec un parpaing. Les documents judiciaires rapporteraient également qu’il a à une autre occasion étranglé son ancienne petite amie.

Michael Pitt a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Il aurait rapidement versé une caution de 100.000 dollars et été remis en liberté. L'avocat de Michael Pitt, Jason Goldman, a déclaré à TMZ : «Malheureusement, nous vivons dans un monde où quelqu'un comme M. Pitt — un professionnel accompli qui n'envisagerait jamais de tels crimes — peut être arrêté sur la seule foi des déclarations non corroborées d'un individu dérangé.»

Pas son premier démêlé avec la justice

L’acteur est notamment connu pour avoir joué dans «Bully», «Hedwig and the Angry Inch» et dans «Murder by Numbers» en 2002 au côté de Sandra Bullock. Il a également joué dans «The Village» et «Last Days» de M. Night Shyamalan, ainsi que dans le remake de «Funny Games» en 2007 et plus récemment dans «Reptile» avec Benicio del Toro et «Day of the Fight» avec Steve Buscemi. Il a aussi figuré au casting des séries «Dawson», et «Boardwalk Empire». TMZ indique que son personnage dans cette dernière avait été supprimé après deux saisons car l’acteur était «difficile à gérer».

Comme le rappelle le Daily Mail, son arrestation vendredi n'est pas le premier démêlé de l'acteur avec la justice. Il avait été arrêté en juillet 2022 et accusé d'agression et de larcin après avoir frappé un homme à plusieurs reprises et lui avoir pris son téléphone. Quelques mois plus tard, la police avait répondu à un appel au 911 indiquant qu’il lançait des objets depuis un bâtiment sur d'autres personnes dans la rue.

Il avait alors été appréhendé et attaché sur un brancard mais finalement inculpé d'aucun crime car considéré comme une «personne émotionnellement perturbée». La prochaine comparution de l’acteur devant le tribunal est prévue pour le 17 juin.