Le chanteur Smokey Robinson accusé de viols et d’agressions sexuelles par quatre femmes

Auteur de tubes comme «The Tracks of My Tears», le chanteur américain de soul Smokey Robinson est visé par une plainte, déposée mardi à Los Angeles, par quatre anciennes employées. Elles accusent l'artiste du mythique label Motown de les avoir violées et agressées sexuellement à de multiples reprises.

Le quotidien qu'elles décrivent est terrifiant. Quatre anciennes femmes de ménage ayant travaillé pour le chanteur Smokey Robinson, 85 ans, ont ce mardi déposé une plainte contre lui auprès de la Cour supérieure de Los Angeles. Leurs accusations comprennent des viols, des agressions sexuelles, des agressions, une séquestration, des violences sexistes et la création d’un environnement de travail hostile, leur employeur et son épouse ayant, selon elles, eu l'habitude de s'adresser à elles avec des termes racistes et de leur confier des tâches ardues en les privant de pause.

Les quatre accusatrices - qui affirment avoir travaillé ensemble au service du chanteur et de son épouse - expliquent que Smokey Robinson les appelait dans sa chambre ou dans d'autres endroits de sa propriété pour abuser d'elles pendant que sa femme était absente de la maison. Néanmoins son épouse depuis 2002, Frances Robinson, est également citée dans la plainte. Accusée d’avoir été au courant des agressions sexuelles commises par son mari et d'avoir laissé faire, cette dernière a déclaré à l'AFP ce mardi être «aussi choquée que vous» d'apprendre le dépôt de cette plainte, sans en dire davantage.

Parmi les plaignantes, une femme de ménage accuse le chanteur de l'avoir agressée plus de vingt fois sur une période de quatre ans. Une autre déclare qu'elle a été «sexuellement harcelée, agressée et violée» pendant ses douze années de travail auprès de Smokey Robinson. La plainte demande au moins 50 millions de dollars de dommages et intérêts.

Chanteur de rue à Detroit devenu icône de la soul dans les années 1960, Smokey Robinson, a fait les beaux jours de la Motown avec ses nombreux tubes en particulier avec son groupe The Miracles. Auteur de quelque mille chansons, selon le Hall of Fame - dont trente-sept figurent dans le Top 40 des meilleurs tubes - on lui doit notamment «The Tracks of My Tears», «Ooo Baby Baby» et «The Tears of a Clown».