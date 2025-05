«Une vraie discussion de mamans» : Rihanna, enceinte de son troisième enfant, envisage d'en avoir un quatrième, selon la chanteuse Ciara

Rihanna et A$AP Rocky ne comptent peut-être pas s’arrêter à trois enfants, d’après Ciara, qui a échangé avec la future maman lors du Met Gala 2025.

Rihanna ne s’arrête plus ! Invitée dans l'émission «Sherri» ce mardi, Ciara a révélé que Rihanna et son compagnon, A$AP Rocky, envisageraient déjà d'avoir un quatrième enfant.

Cette révélation survient alors que la chanteuse barbadienne a annoncé sa troisième grossesse le 5 mai, quelques heures avant son apparition très remarquée au Met Gala, l’événement mode de l’année.

«Oh mon Dieu, c’était tellement agréable de la revoir. Je suis tellement fière d’elle. C’est son troisième bébé», a-t-elle déclaré.

«Russ' [son mari Russel Wilson] a commencé à parler du "cinco" [cinquième], parce que tu sais que j'ai quatre [enfants]. On a commencé à parler du "quatro" [quatrième] pour elle, mais elle doit d’abord passer par le "tres" [troisième] avant. Une vraie discussion de mamans», a-t-elle déclaré en commentant une photo où elles posent ensemble, souriantes, Ciara touchant tendrement le ventre arrondi de son ancienne rivale.

This photo of Ciara and Rihanna pic.twitter.com/RWpN6kZWcB

— @𝗼𝗻𝗲𝗷𝗼𝗯𝗹𝗲𝘀𝘀𝗯𝗼𝘆 (@OneJoblessBoy) May 7, 2025