Britney Spears : Ben Affleck prend la défense de la chanteuse face au harcèlement des paparazzi

Invité du podcast «This Past Weekend w/ Theo Von», Ben Affleck a milité pour une meilleure protection des célébrités contre les paparazzi, se servant de l’exemple de Britney Spears pour étayer ses propos.

Un peu de compassion. Ben Affleck sait ce que cela fait d’être constamment pris en chasse par des paparazzi. De passage au micro du podcast «This Past Weekend w/ Theo Von», le réalisateur de «Argo» s’est exprimé sur cet aspect très désagréable de la célébrité, et des provocations constantes que doivent subir les stars dans leur quotidien.

«L’idée est de suivre une personne où qu’elle aille, de la contrarier, pour qu’idéalement elle perd ses moyens et s’énerve contre vous. Et là, votre vidéo vient de prendre plus de valeur», explique-t-il, avouant détester particulièrement les moments où les photographes le pourchassent alors qu’il est accompagné de ses enfants.

«Quand quelqu’un prend une photo de moi, j’ai l’air dégoûté. Parce qu’habituellement, je suis en présence de mes enfants, nous nous rendons quelque part, et il y a quatre personnes qui m’interpellent à chaque instant», détaille-t-il. Ben Affleck a ensuite exprimé son empathie envers Britney Spears, qui a été victime des paparazzi dès le début de sa carrière.

Jusqu’à en devenir fou

«Je me souviens, il y a longtemps, des années de cela, avoir eu énormément d’empathie envers Britney Spears. Moi qui ait eu mes propres expériences, je savais que ces personnes la suivaient à un moment où elle rencontrait des difficultés. Je ne la connais pas personnellement, mais je sais ce que cela fait d’avoir des gens qui ne cessent de vous interpeller, de vous harceler, de vous suivre partout où vous allez, tout cela ressemblait à une provocation jusqu’à en devenir fou», explique-t-il, évoquant une «cruauté collective où on ne voit pas ceux qui n’ont de cesse de provoquer le tigre avec un bâton… uniquement l’animal rugissant».

Ben Affleck est coutumier de la pression imposée par la presse people, lui qui a été au centre de l’attention au début des années 2000 lors de sa première relation avec Jennifer Lopez. Ses relations romantiques passées, avec Ana de Armas, ou son mariage avec Jennifer Garner, ont également été largement discutées dans les tabloïds. S’il avait réussi à avoir un peu de répit ces dernières années, ses retrouvailles avec J-Lo en 2021, suivi de leur mariage en 2022 puis d’un divorce cette année, ont largement participé à remettre Ben Affleck sur le devant de la scène.

Une attention de tous les instants dont il comprend les enjeux tant que cela reste dans la sphère professionnelle. «Je m’en fiche, vous pouvez me prendre en photo à une avant-première, avec ma femme, je m’en tape… faites-vous plaisir. Je ne vous vois même pas. Mais quand je suis en présence de mes enfants, c’est autre chose», avait-il précisé à Kevin Hart dans l’émission «Hart to Heart» sur Peacock.