«J'ai subi des tonnes d'examens» : Rondell Sheridan, star de la sitcom «Phénomène Raven», hospitalisé pour une pancréatite sévère

Rondell Sheridan, connu notamment pour avoir incarné Victor Baxter dans la sitcom «Phénomène Raven» de Disney Channel, a été hospitalisé après avoir reçu un diagnostic de pancréatite sévère.

Sur Instagram mardi, Rondell Sheridan, célèbre pour son rôle dans la série télévisée «Phénomène Raven», a publié une vidéo prise depuis un lit d'hôpital, où il a révélé souffrir d'une pancréatite sévère, dont les symptômes remontaient au mois dernier.

«Le 10 avril, j'étais en déplacement et je suis tombé malade. Je suis allé à l'hôpital et ils ont pensé à une gastro-entérite. De retour chez moi le 12, je me suis immédiatement rendu à l'hôpital de North Ridge. On m'a dit que c'était une pancréatite. J'ai subi des tonnes d'examens. Je suis resté neuf jours à l'hôpital. J'ai obtenu mon congé et je pensais être en voie de guérison, mais… mon pancréas est enflammé et il n'y a pas grand-chose à faire, à part patienter», a-t-il expliqué difficilement.

La pancréatite est un gonflement ou une inflammation du pancréas, dont les symptômes comprennent des douleurs dans le haut du ventre irradiant vers le dos, de la fièvre, un pouls rapide, des maux d'estomac et des vomissements. Selon la Johns Hopkins Medicine, sur les 275.000 hospitalisations pour pancréatite aiguë aux États-Unis, seulement 20 % sont considérées comme graves.

Incapable de travailler depuis son hospitalisation, le comédien a mis en place une cagnotte pour financer ses frais médicaux. Mercredi après-midi, les dons s'élevaient déjà à plus de 28.000 dollars sur l'objectif fixé à 35.000 dollars.

Un rôle emblématique

«Je ne savais pas que j'allais être, et serai, sans emploi pendant un certain temps [...] Si vous avez un don, je vous en serai reconnaissant. Merci beaucoup», a-t-il ajouté.

De nombreux internautes ont apporté leur soutien à l'acteur dans les commentaires de la publication, lui souhaitant un prompt rétablissement tout en se remémorant leur enfance passée à le regarder sur leurs écrans de télévision.

«Bon rétablissement, Monsieur Baxter», a écrit une utilisatrice, tandis qu'une autre a commenté : «L'un de mes papas préférés de Disney Channel». «Bon rétablissement Monsieur B», a ajouté une troisième personne.

Pendant quatre saisons, Rondell Sheridan a incarné le patriarche de la famille Baxter dans «Phénomène Raven», dont la fille Raven (interprétée par Raven-Symoné) est médium.

Son personnage a ensuite fait des apparitions dans les spin-offs de la série, «Cory est dans la place», qui suit les aventures du petit frère de Raven, Cory, et dans «Raven», centré sur les enfants de l'héroïne, dont l'un possède aussi des dons de voyance.