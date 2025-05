«Je n'en ai rien à foutre» : Gérard Lanvin sans filtre en évoquant le procès de Gérard Depardieu

Actuellement à l’affiche de «Balle perdue 3» sur Netflix, Gérard Lanvin n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer le procès de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles. Lui qui n’avait, par le passé, pas hésité à le défendre face aux accusations d’exil fiscal.

Prise de distance. En pleine promotion du téléfilm «Balles perdues 3» disponible depuis le 7 mai sur Netflix, Gérard Lanvin a été interrogé sur le procès de Gérard Depardieu dans le cadre d’un entretien accordé à TV Magazine. Le comédien de 74 ans a reconnu avoir été touché par cette affaire qui a vu le parquet du tribunal correctionnel de Paris requérir dix-huit mois de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende, à l’encontre de celui auquel il a donné la réplique dans «Le choix des armes» en 1981 et «San Antonio» en 2003.

«Je le suis, évidemment, j’ai toujours eu de l’admiration pour Gérard. Après, c’est une histoire de comportement, d’éducation. Il fallait avoir un comportement différent pour ne pas se retrouver dans cette galère-là», lance-t-il. Gérard Lanvin assure n’avoir jamais été témoin «de choses particulières» de la part de Gérard Depardieu, qu’il qualifie toutefois de «grossier et rustre». «Ça faisait partie de sa nature d’homme. Il l’a d’ailleurs mise au service de ses rôles. C’était un mec qui plaisait beaucoup aux femmes, il faut le savoir. Il y a un moment où il a dégénéré dans un comportement qui le regarde», ajoute-t-il.

À la question de savoir s’il continuait de soutenir Gérard Depardieu aujourd’hui, Gérard Lanvin s’est montré catégorique : «Je me fous de Gérard Depardieu, comme il se fout de moi, je n’en ai rien à foutre». Pour rappel, en 2013, l’acteur avait publiquement pris la défense de Gérard Depardieu alors qu’il était accusé d’exil fiscal suite à l’achat d’une demeure en Belgique. «Je l’aime et le connais. On sait sa folie, sa démence. C’est un ogre généreux et dingue. Un mec comme lui, cela arrive une fois tous les quarante ans, alors respectons sa démesure et sa folie ! Si les gens aiment l’argent, le patrimoine, l’idée de posséder, ils ont le droit. (...) En démocratie, on a le droit de circuler», avait-il déclaré au Figaro.