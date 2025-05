Kylie Jenner et Timothée Chalamet foulent le tapis rouge ensemble pour la première fois après deux ans de relation

Ils ont choisi l’Italie pour officialiser leur couple, Kylie Jenner et Timothée Chalamet ont fait sensation ce mercredi à Rome, en foulant pour la première fois un tapis rouge ensemble.

Alors que deux jours plus tôt Kylie Jenner s’était présentée sans lui au Met Gala (l’acteur ayant préféré se rendre à un match des playoffs NBA entre les New York Knicks et les Boston Celtics), le couple s’est affiché ce mercredi à l'occasion de la 70e cérémonie des David di Donatello (équivalent italien des César).

Celle-ci s'est tenue aux Studios Cinecittà, à Rome où Timothée Chalamet a reçu un prix spécial pour souligner sa contribution à l’industrie cinématographique.

Timothée Chalamet recieving his award and giving a beautiful speech at the David di Donatello Awards.



pic.twitter.com/UZP5JX6LOJ — timothée chalamet nation (@timotheenation) May 7, 2025

Pour l'occasion, les deux amoureux étaient assortis avec des looks noirs, très chics de sobriété.

Si les deux stars ont assisté à plusieurs événements sans rien cacher de l’affection qu’ils se portent l’un à l’autre, échangeant sans retenue câlins et baisers langoureux notamment tout au long de la saison des récompenses de Timothée Chalamet pour «A Complete Unknown», elles n'étaient jamais apparues officiellement sur un tapis rouge.

Née a priori il y a deux ans, leur idylle n’est plus un secret depuis leur première sortie en public au concert de Beyoncé, en septembre 2023, à Los Angeles.