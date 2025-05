L'acteur David Hasselhoff, aperçu en fauteuil roulant, suscite l'inquiétude

L'acteur star de «K2000» et «Alerte à Malibu» David Hasselhoff, 72 ans, suscite l'inquiétude après avoir été aperçu en fauteuil roulant cette semaine.

La star d’«Alerte à Malibu» est apparue diminuée. David Hasselhoff, 72 ans, a été aperçu en train d'utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer dans l'aéroport de Cancùn au Mexique.

Des photos de l'acteur prises ce lundi le montrent en effet poussé par des agents avant de sortir lentement au côté de sa compagne Hayley Roberts, mannequin galloise de 45 ans, qu’il a épousée en 2018. Malgré son sourire et un pouce levé vers les photographes, l’apparence du héros de «K2000» a mis ses fans en alerte.

Face à l’inquiétude suscitée, son représentant a déclaré : «David va bien et en fait, lui et [sa] femme revenaient de superbes vacances à Cancùn la semaine dernière.» Une version qui diffère beaucoup des propos confiés au DailyMail par une source «proche». «David vit sur du sursis et a vécu durement. Il a eu une vie dont on ne pouvait que rêver, mais il a aussi passé des décennies à se soigner lui-même avec de l'alcool et d'autres substances, ce qu'il regrette.»

La source a ajouté que la santé de l'ancienne star du feuilleton «Les Feux de l'Amour» «décline depuis un certain temps maintenant» en raison de «décennies d'alcoolisme». «Il a plus de 70 ans et a subi plusieurs opérations majeures, dont la pose d'un défibrillateur pour prévenir une crise cardiaque», a-t-elle affirmé. «Il est sobre maintenant, mais sait que chaque opération pourrait être la dernière.»

L'apparition inquiétante de David Hasselhoff survient deux mois seulement après le suicide tragique de son ex-femme, Pamela Bach, mère de deux de ses enfants.

«Notre famille est profondément attristée par le récent décès de Pamela Hasselhoff», a-t-il écrit sur Facebook le 6 mars. «Nous sommes reconnaissants pour l'amour et le soutien manifestés durant cette période difficile, mais nous vous prions de respecter votre vie privée pendant cette période difficile.» David Hasselhoff et l'actrice s'étaient rencontrés sur le tournage de «K2000» en 1985. Ils s’étaient mariés en 1989 et avaient de nouveau travaillé ensemble sur «Alerte à Malibu» de 1991 à 2000.