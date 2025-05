Liam Payne : qui va hériter de la colossale fortune du défunt chanteur ?

Mort tragiquement en octobre à Buenos Aires, le chanteur Liam Payne a laissé derrière lui une fortune colossale. La justice britannique vient de désigner son ancienne compagne Cheryl Tweedy en tant qu’administratrice de sa succession.

La valeur de la succession de Liam Payne a été estimée à 24,3 millions de livres sterling (soit 28,6 millions d’euros), a rapporté ce mercredi The Guardian. Comme il est décédé sans testament, un tribunal britannique a déterminé que c’est la mère de l'enfant du regretté chanteur de One Direction qui serait chargée de superviser son argent et ses biens.

La chanteuse membre des Girls Aloud, Cheryl Tweedy (connue anciennement sous le nom de Cheryl Cole du nom de son premier mari), a donc été nommée en tant que l'une des exécutrices testamentaires de sa succession.



Le droit successoral en Angleterre et au Pays de Galles stipule en effet que le conjoint d'une personne décédée, puis ses enfants - dans cet ordre - ont en premier accès à la succession d'une personne décédée sans testament. L’avocat spécialiste de l'industrie musicale Richard Mark Bray a quant à lui été nommé co-administrateur de la succession.

La chanteuse Cheryl Tweedy et Richard Mark Bray seront donc chargés des décisions concernant l'argent et les biens restants de Liam dont une partie reviendra sans nul doute, via fiducie, à Bear, le fils de 8 ans de Liam et Cheryl. Les deux Britanniques avaient partagé deux ans de vie commune entre 2016 et 2018 et accueilli leur enfant en mars 2017.

Enquête encore en cours

L’ex-compagne de l'artiste, avait pris la parole sur son compte Instagram deux jours après sa mort disparition pour dénoncer les «commentaires odieux et l’exploitation médiatique» qu’ont suscité les circonstances troubles de sa mort.

«Liam n’était pas seulement une pop star et une célébrité, il était un fils, un frère, un oncle, un ami cher et un père pour notre fils de 7 ans. Un fils qui doit maintenant faire face à la réalité de ne plus jamais revoir son père (…) Avant de laisser des commentaires ou de faire des vidéos, demandez-vous si vous souhaitez que votre propre enfant ou votre famille les lise», avait-elle écrit sur son compte Instagram avant d’appeler de ses vœux le public à «laisser à Liam la dignité qui lui reste après sa mort pour qu'il puisse enfin reposer en paix».

Liam Payne, 31 ans, est mort le 16 octobre dernier des suites de «multiples traumatismes» et d’une «hémorragie interne et externe» après une chute du balcon de sa chambre d’hôtel à Buenos Aires, où il résidait depuis quelques jours. Selon l’enquête, il avait consommé de l’alcool, de la cocaïne et des antidépresseurs avant sa chute.

La justice argentine a le 19 février dernier abandonné les poursuites pour homicide volontaire contre trois inculpés. Deux autres sont maintenus en détention, soupçonnés d’avoir fourni de la drogue au chanteur avant sa mort.