Élection du pape Léon XIV : le chanteur Harry Styles aperçu dans la foule au Vatican

L'élection du pape Léon XIV au conclave ce jeudi a eu un spectateur inattendu : Harry Styles, chanteur et ex-membre du groupe One Direction.

Un invité de taille. Harry Styles a été aperçu par des fans dans la foule rassemblée place Saint-Pierre au Vatican le jeudi 8 mai, lorsque le pape Léon XIV a été élu successeur du pape François, décédé le mois dernier à l'âge de 88 ans.

Vêtu d'une veste bleue, de lunettes de soleil et d'une casquette de baseball grise avec l'inscription «Techno is My Boyfriend» - un article vendu par Ikea et désormais épuisé -, le musicien a souhaité se faire discret parmi la foule. Cependant, sa photographie est rapidement devenue virale.

Harry Styles spotted in Rome for the new Pope announcement. pic.twitter.com/LqERgA7FNL — Pop Crave (@PopCrave) May 8, 2025

Sur X, un internaute a même écrit à côté du nouveau souverain pontife : «Le pape était loin de se douter qu'il saluait Harry Styles», tandis qu'un autre a commenté : «Une chose est sûre avec Harry Styles, il va toujours servir accidentellement le cinéma quelque part en Europe».

little did the pope know he was waving to harry styles https://t.co/7pm5XMlmoi — hs4 (@stacheharry) May 8, 2025

Du bon temps après sa tournée

Depuis la fin de sa tournée record «Love on Tour» en 2023, incluant une résidence de 15 concerts au Madison Square Garden, à New York (États-Unis), l'artiste a parcouru le monde. En mars, il a participé à un marathon à Tokyo (Japon), où il a battu plus de 20.000 coureurs en moins de 3h30.

Le même mois, une conductrice de VTC, connue sous le nom de Pink London Taxi, a fait sensation sur Instagram en racontant sa rencontre avec le chanteur. «J'ai croisé ce jeune homme en rentrant ce soir. On a discuté et je lui ai dit : "Tu ressembles vraiment à Harry Styles". Il a répondu : "C'est parce que je suis Harry Styles". C'était un jeune homme tellement sympathique !», a-t-elle écrit en légende.

Harry Styles a ensuite rejoint un groupe de coureurs dans un club londonien, vêtue d'un jean et de mocassins le mois dernier. «Harry Styles anime un club de course à pied à Londres le 9 avril», pouvait-on lire en légende.

Harry taking a selfie and running with the Oysho Run Club in London yesterday!



: isaabellarios pic.twitter.com/BdEkIHPHhL — HL Daily (@UpdateHLD) April 11, 2025

Né Robert Francis Prevost, le pape Léon XIV, âgé de 69 ans, est le premier pontife américain de l'histoire de l'Église catholique.