«Il lui a laché une série d'insultes» : Christine Baranski révèle que Stellan Skarsgard a détesté les scènes de danse lors du tournage de «Mamma Mia !»

Christine Baranski a révélé que le tournage de «Mamma Mia !», l'adaptation cinématographique de la comédie musicale s'inspirant du groupe ABBA, n'a pas laissé que de bons souvenirs à sa co-star Stellan Skarsgard.

Invitée dans «The Late Show with Stephen Colbert», Christine Baranski, qui incarnait Tanya dans «Mama Mia !», a évoqué la scène où l'ensemble du casting danse sur le tube «Dancing Queen» d'ABBA. Elle a notamment révélé qu'il avait fallu convaincre son partenaire de jeu, Stellan Skarsgard, pour cette séquence.

Alors que Pierce Brosnan «était partant» et «sautait plusieurs fois en bas de la colline» et Colin Firth «pensait ironiquement à tous ses mouvements», le comédien suédois aurait «détesté devoir faire les scènes de danse».

«Nous avons finalement descendu la colline dans «Dancing Queen» et nous avons atterri sur le quai. C'était alors la fin du numéro. La caméra se déplaçait et évitait généralement Stellan», a-t-elle poursuivi.

Lorsque le réalisateur Ol Parker lui a indiqué que c'était le moment où il devait «simplement faire les mouvements» pour son gros plan, l'acteur a répondu en lâchant «une série d'insultes». «C'est comme si Ol lui avait demandé de faire de la poésie arabe en sautant à la corde. Il a simplement dit : "Je ne peux pas faire ça"», a-t-elle confié.

Un troisième volet en préparation

Cependant, Stellan Skarsgard – également connu pour son rôle dans «Dune : Deuxième partie» (2024) – «l'a fait», pour le plus grand plaisir de sa co-star. «C'était hilarant. J'adore Stellan. C'est un acteur merveilleux, et c'était un collègue formidable», a conclu la comédienne.

«Mamma Mia!» raconte l'histoire de Donna, interprétée par Meryl Streep, dont trois anciens prétendants sont réunis afin de savoir qui pourrait être le père de sa fille Sophie, jouée par Amanda Seyfried.

Véritable succès au box-office, avec 611,4 millions de dollars de recettes, il a donné naissance à un second volet intitulé «Mamma Mia! Here We Go Again», en 2018.

Lors d'une interview avec The Hollywood Reporter l'année dernière, Christine Baranski avait confié avoir rencontré la productrice Judy Craymer, qui «planifiait déjà Mamma Mia 3».