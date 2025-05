«Je vivais dans un parc, sous stéroïdes» : Shia LaBeouf évoque son licenciement de la pièce «Orphans» en 2013 en raison d'un conflit avec Alec Baldwin

Shia LaBeouf a partagé les détails de sa querelle avec Alec Baldwin, lors de leur collaboration dans la pièce de théâtre «Orphans», en 2013.

Un mea culpa. Lors d'une interview avec The Hollywood Reporter, publiée jeudi, Shia LaBeouf est revenu sur son conflit avec Alec Baldwin, qui lui a coûté son rôle de Treat dans la pièce de théâtre «Orphans» à Broadway en 2013. Il a finalement été remplacé par Ben Foster.

Le comédien a rappelé qu’il avait d’abord répété le rôle au côté d’Al Pacino, qui a finalement quitté le projet avant lui et a été remplacé par Alec Baldwin.

«Quand Baldwin est arrivé, c'était presque injuste. Il doit gérer à la fois mon petit ego faible et fracturé, n'est-ce pas ? Toute cette préparation difficile pendant deux ans, et mon besoin désespéré de lui montrer toute ma préparation, ou d'obtenir son approbation d'une façon ou d'une autre. J'étais tellement peu sûr de moi. Eh bien, c'est devenu conflictuel dans la pièce. Puis il est devenu compétitif. C'est exactement ce qu'est devenue notre relation.»

«J’avais déjà appris mon texte, lui lisait encore le sien, et il ne voulait pas que je le regarde pendant qu’il lisait. Ça rendait les scènes difficiles à jouer, même à mettre en place. Ce n’est pas de sa faute — il n'a eu que deux semaines pour se préparer après que Pacino [s'est désisté]», a ajouté la vedette de «Transformers».

En plus de vivre difficilement le départ de Pacino, avec qui il avait «construit tout [son] travail autour de [leur] relation», Shia LaBeouf traversait également une période compliquée sur le plan personnel à ce moment-là. «J’étais donc un peu bouleversé. Et quand il est arrivé, moi, je vivais dans un parc, sous stéroïdes, et clairement pas dans un bon état», a-t-il confié.

Les deux acteurs en bons termes désormais

De son côté, Alec Baldwin avait déjà évoqué leurs «différends artistiques» — largement exposée à travers des mails que Shia LaBeouf a divulgués sur Twitter à l'époque — dans un essai pour Vulture en 2014.

«Il y a eu des frictions entre nous dès le début. Un jour, il m'a attaqué devant tout le monde. Il m'a dit : "Tu me ralentis, et tu ne connais pas ton texte. Et si tu ne le dis pas, je vais continuer à dire le mien". J'ai demandé à la compagnie de s'arrêter», avait écrit le comédien.

«J'ai emmené le régisseur et [le metteur en scène Daniel] Sullivan dans une autre pièce, et j'ai dit que l'un d'entre nous allait partir. J'ai dit : “Je vais vous dire, je vais y aller”. J'ai dit : "Ne virez pas le gamin, je vais démissionner". Ils ont dit "non, non, non, non", et ils m'ont viré. Je pense qu'il a été choqué», a-t-il ajouté.

Cependant, Shia LaBeouf a raconté qu’il avait fini par suivre un cours d’art dramatique dispensé par la vedette de «Beetlejuice» à l’université de New York. Depuis, leurs relations se seraient apaisées, car tous deux auraient «traversé beaucoup d’épreuves».

«Lui et moi, on va bien maintenant, parce qu’on a vécu pas mal de choses chacun de notre côté. On a tous les deux su s'envoyer de l'amour et arranger les choses avant que toute cette folie ne se produise de part et d'autre. On a réussi. C'est quelqu'un de bien. Il est comme moi. La peur vous fait agir différemment. J'ai découvert que ça venait d'une absence totale de vie spirituelle», a conclu l’acteur de «La Morsure du lézard».