L'ex enfant star de «Stuart Little» Jonathan Lipnicki fait des aveux déchirants sur sa carrière

L'ancien enfant star des années 1990 Jonathan Lipnicki, acteur vu notamment dans «Jerry Maguire» (1996) et «Stuart Little» (1999), parle de sa carrière et des difficultés qu’il a rencontrées dans une récente interview pour People.

Un de plus. Enfant star des années 1990 avec ses rôles dans «Jerry Maguire» (1996) et «Stuart Little» (1999), l’acteur Jonathan Lipnicki, aujourd’hui âgé de 34 ans, «prie chaque soir» pour que sa carrière prenne le bon chemin après une longue traversée du désert. Si des propositions lui sont transmises, aucune ne se montre à la hauteur de ses attentes. «Pour être tout à fait honnête, j'ai dit non à environ cinq films l'année dernière», a déclaré la star de «Jerry Maguire», 34 ans, dans une nouvelle interview avec People, publiée mercredi.

Il a confié qu'il comptait sur sa foi pour «redresser la barre» afin de décrocher des projets d'acteur qui correspondent mieux à ce qu'il veut. «Je prie chaque soir pour savoir clairement où je dois aller, et je suis convaincu que le meilleur reste à venir», a poursuivi l’acteur. «Et je pense qu'il faut y croire.»

Il est cependant récemment apparu dans une émission de télévision intitulée «The Joe Schmo Show», dans laquelle il joue une version fictive et égoïste de lui-même. C'était là pour lui «un pas dans la bonne direction», car cela le mettait au défi. «En tant qu'acteur ayant grandi dans ce milieu, on veut se montrer sous son meilleur jour, et j'ai eu l'occasion de me comporter de la pire des manières», a-t-il déclaré. «C'était quelque chose de valorisant, d'une certaine manière.»

Harcelé à l'école

Si les années 1990 l'ont hissé au rang d'enfant star, le parcours du jeune homme a été depuis semé d'embûches. En 2017, il avait révélé que ses camarades l'avaient harcelé à l'école parce qu'ils le considéraient comme un «has been». Un mauvais traitement qui avait entraîné chez lui une anxiété chronique et une dépression.

«On m'a dit que j'étais un has-been et que je n'aurais plus jamais de travail», avait-il écrit sur Instagram. «On me faisait sentir comme une ordure tous les jours au collège, au point que j'avais une crise de panique tous les soirs avant l'école, parce que je me demandais comment j'allais passer la journée suivante.»

Il avait précisé que ce comportement destructeur envers lui s’était poursuivi au lycée, ce qu’il trouvait «humiliant». Cependant il n’a jamais perdu espoir de voir la roue tourner : «Je suis reconnaissant pour la vie incroyable que j'ai et j'espère un jour pouvoir dire qu'elle s'améliore.» Reste désormais pour Hollywood de ne pas oublier de lui remettre le pied à l'étrier.