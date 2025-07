Sydney Sweeney : la star d’Euphoria lance sa marque de lingerie avec le soutien de Jeff Bezos

Révélée grâce à la série Euphoria, Sydney Sweeney s’apprête à se lancer dans l’univers de la mode. Soutenue par le milliardaire Jeff Bezos, l’actrice américaine dévoilera prochainement sa propre marque de lingerie.

Une collaboration surprenante. Après une collection de maillot de bain avec la marque Frankies Bikinis en 2023, Sydney Sweeney poursuit son chemin dans la mode. L’actrice américaine de 27 ans va en effet lancer une marque de lingerie. A la croisée du sexy et du business, le projet ne passe pas inaperçu.

Et pour cause, si elle s’inscrit dans la lignée de Savage X Fenty de la chanteuse Rihanna ou encore de Skims de la star Kim Kardashian, la marque de la jeune productrice bénéficiera du précieux soutien financier du milliardaire Jeff Bezos. Au côté du PDG de Dell Technologies, le créateur d’Amazon s’est en effet engagé à verser à l’entreprise un milliard de dollar par l’intermédiaire d’un fonds d’investissement. Une collaboration qui expliquerait la présence de l’actrice au mariage vénitien de Jeff Bezos et de sa compagne Lauren Sanchez, le 27 juin dernier.

Pour l’heure, ni Sydney Sweeney ni Jeff Bezos n’ont officiellement confirmé le lancement du projet. Le nom de la marque et la date de lancement restent encore inconnus.

Toutefois, depuis ses rôles marquants dans «Euphoria» ou encore dans «The White Lotus», l’actrice ne manque pas de faire parler d’elle. Après avoir suscité la controverse avec son supposé soutien à Donald Trump, la star américaine s’était fait remarquer en commercialisant un savon fabriqué avec l’eau usagée de son bain.