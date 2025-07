Kelly Clarkson : la star fait monter sa fille de 11 ans sur scène pour un duo émouvant (vidéo)

En résidence dans la célèbre salle du Colosseum, à Las Vegas, la chanteuse américaine Kelly Clarkson a invité sa fille à la rejoindre sur scène. L’adolescente de 11 ans s’est emparée du micro et a chanté au côté de sa mère.

Un duo de choc. Depuis début juillet, la star américaine Kelly Clarkson enchaîne les représentations au Colosseum du Caesars Palace, à Las Vegas. Mais ce week-end, elle a donné un concert qui a tout particulièrement ému le public.

Et pour cause, en plein show, la championne de la première saison d'«American Idol» a fait venir sur scène une invitée spéciale et chère à son coeur : sa fille. Âgée de 11 ans et prénommée River Rose, l’adolescente a chanté en duo avec sa maman le titre «Heartbeat Song», sorti en 2014.

Ce joli moment de complicité a été immortalisé par de nombreux fans, heureux de pouvoir retrouver leur idole en pleine forme. En effet, l’artiste de 43 ans, à qui l’on doit notamment les tubes «Stronger» et «Because of you», avait dû annuler les premiers concerts de sa résidence afin de protéger sa voix.

«Les préparatifs et les répétitions ont mis ma voix à rude épreuve», avait-elle confié dans une publication Instagram.