Suivi par plus de deux millions d’abonnés, le tiktokeur Mehdi Bassit, surnommé «Mehdi saucisson», est décédé à l’âge de 32 ans.

Célèbre pour ses vidéos humoristiques, le tiktokteur Mehdi Bassit (@medlevrai) s'est éteint à seulement 32 ans, laissant derrière lui deux fillettes en bas âge. Originaire de Liévin, dans les Hauts-de-France, le vidéaste comptait plus de deux millions d'abonnés sur l’application chinoise, où de nombreux fans lui ont rendu hommage.

Amateur de football et fervent supporter de l'Olympique lyonnais, il s’était fait connaître en se mettant en scène avec sa planche à découper du saucisson, ce qui lui a valu le surnom de «Mehdi saucisson».

la thèse du suicide évoquée

Sa sœur, Mélissa, a confirmé la triste nouvelle ce samedi sur Facebook. «Prenez soin l'un de l'autre... je vous aime», a-t-elle écrit en légende d’une photo d’un dessin en noir et blanc représentant Mehdi et son père. Sa meilleure amie, Juliette, a également pris la parole dans une vidéo déjà visionnée plus de 6 millions de fois sur Tiktok.

«Mon Mehdi, mon frère, mon meilleur ami, on s’était promis de ne jamais s’abandonner (…) Tu vas tellement me manquer... nos appels quotidiens, nos fous rires, nos conversations sur nos enfants», a-t-elle déclaré face caméra, les larmes aux yeux.

Mais ces derniers temps, «il n’y avait plus que des larmes, de la tristesse et de la colère», a poursuivi la jeune femme. Selon ses dires, Mehdi aurait été victime de harcèlement. «C’était trop, trop de haine, trop de harcèlement», a-t-elle affirmé. Toujours d'après le témoignage de cette dernière, l'influenceur aurait mis fin à ses jours. Il aurait «choisi de monter là-haut».

Mehdi était également actif sur Instagram. Il y a une semaine, il avait écrit en légende d'une photo de lui, «Un sourire qui cache beaucoup de choses...».