Billie Eilish : la star travaille sur un projet «très spécial» avec James Cameron

Lors d’un concert donné ce samedi à Manchester, la chanteuse Billie Eilish a déclaré qu’elle travaillait actuellement avec le réalisateur James Cameron sur un projet «très spécial».

Un projet secret entre cinéma et musique. Dans le cadre de sa tournée mondiale «Hit Me Hard and Soft Tour», la chanteuse américaine Billie Eilish a fait étape ce samedi au Co-op Live de Manchester, où elle a fait quelques confidences à son public. En effet, en plein show, la star a révélé qu’elle travaillait sur un projet «très spécial» et que ses fans en faisaient notamment partie.

«Vous avez peut-être remarqué qu’il y a plus de caméras que d’habitude ici», a-t-elle déclaré entre deux morceaux. «Je ne peux pas en dire grand-chose, a poursuivi l’interprète de «Bad Guy», mais je peux vous dire que je travaille sur un projet très spécial avec un certain James Cameron», le réalisateur de «Titanic» et de la saga «Avatar», dont le troisième volet, baptisé «Fire and Ash», sera dévoilé en salles le 17 décembre prochain en France.

Billie Eilish announced that she's working on a 3D project with James Cameron during the Manchester stop on Hit Me Hard and Soft: The Tour.



Read more here: https://t.co/oC36omMvutpic.twitter.com/s9GGRJzWTO — Deadline (@DEADLINE) July 19, 2025

un projet en 3D

D’ailleurs, ce dernier se trouvait «quelque part dans ce public» ce soir-là. Après avoir annoncé sa collaboration avec le maître des effets spéciaux, l’artiste de 23 ans, fervente défenseure du développement durable, a ensuite ajouté que ce projet sera «en 3D» et que pour les besoins de ce tournage, elle doit porter les mêmes vêtements pendant sa série de concerts prévus à Manchester, du 19 au 22 juillet.

«Je porterai probablement cette même tenue pendant environ quatre jours», a-t-elle affirmé, c’est-à-dire, un maillot de basket et un short large bleu et noir à carreaux.