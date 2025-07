Eva Longoria : l'actrice est venue déguster des escargots chez Perrine, candidate de «L'amour est dans le pré»

Dans le cadre d'un tournage, l'actrice américaine Eva Longoria a fait étape chez Perrine, ancienne candidate de l’émission «L'amour est dans le pré», pour y déguster des escargots.

Une visite inoubliable. Candidate emblématique de la saison 18 de l’émission «L'amour est dans le pré», Perrine a reçu une invitée pour le moins prestigieuse : Eva Longoria.

En effet, l’actrice américaine a fait une escale dans le village médiéval de Flavigny-sur-Ozerain, en Bourgogne-Franche-Comté, où se trouve Helixine, la ferme hélicicole de l’éleveuse, pour y déguster des escargots.

un documentaire pour CNN

Sur une photo postée sur le compte Instagram de l’agricultrice, on peut voir les deux femmes, attablées à l’extérieur le sourire aux lèvres, en pleine dégustation. Comme en témoigne la publication, la star de 50 ans a même laissé un mot à son hôte avant de partir et sur lequel on peut lire : «Merci beaucoup ! Vous avez les meilleurs escargots du monde !».

La comédienne et productrice a fait étape dans la région dans le cadre de «Searching for», une série documentaire culinaire qui sera diffusée l’année prochaine sur la chaîne CNN, dont l’un des épisodes mettra donc en lumière ce gastéropode à coquille, emblème de la gastronomie française.

Cela fait désormais plusieurs semaines que l'interprète de Gabrielle Solis dans «Desperate Housewives» sillonne l’Hexagone à la découverte des spécialités gastronomiques locales. Eva Longoria a notamment été aperçue dans les rues de Dijon, à Colmar, ainsi qu’aux alentours de Bordeaux.