Gwyneth Paltrow se serait sentie «triste» lorsque Brad Pitt a épousé Jennifer Aniston, déclarant qu'il avait «très mauvais goût», selon une biographie de l'actrice

Le nouvel ouvrage de l'autrice Amy Odell intitulé «Gwyneth : The Biographie» regorge d'anecdotes concernant l'actrice hollywoodienne de 52 ans. Parmi elles, le fait que Gwyneth Paltrow ait avoué un jour s'être sentie «triste» lorsqu'elle a appris que Brad Pitt avait épousé Jennifer Aniston.

Une rupture au goût amer. Si Gwyneth Paltrow n'a jamais gardé sa langue dans sa poche en ce qui concerne sa vie intime, certains détails avaient échappé au grand public. Des secrets révélés sous la plume d'Amy Odell dans une biographie consacrée à l'actrice, et publiés dans le magazine Page Six, où l'on peut notamment lire qu'elle s'était sentie «triste» après avoir appris que son ancien compagnon Brad Pitt avait épousé la vedette de «Friends» Jennifer Aniston.

Lors d'une interview en septembre 2000 au Festival du film de Toronto, une journaliste spécialisée dans la presse à scandale avait demandé à la star de «Shakespeare In Love» ce qu'elle pensait du mariage de Brad Pitt avec Jennifer Aniston, en juillet de la même année. «Vous me posez vraiment cette question ?», avait alors répondu Gwyneth Paltrow, le regard assassin. «Je ne peux pas faire de commentaires sur ce genre de choses», peut-on lire dans un extrait du livre d'Amy Odell, selon le magazine américain Us Weekly.

«En réalité, Gwyneth a confié à ses amis qu'elle s'était sentie triste lorsqu'elle avait appris qu'ils allaient se marier, et aimait aussi leur dire que Brad “avait des goûts horribles en matière de femmes”», révèle l'ouvrage à paraître le 29 juillet prochain.

«Il est plus bête qu'un sac de m**de»

Une fois les deux tourtereaux mariés, Gwyneth Paltrow n'avait pas pu cacher sa douleur à propos de l'union de Brad Pitt et Jennifer Aniston. Elle avait lancé une nouvelle pique lors d'une réunion d'affaires avec Aerin Lauder, l'héritière des cosmétiques Estee Lauder, un peu plus tard dans l'année. «Lors d'un dîner, les deux femmes ont parlé de Brad Pitt. Selon une personne au courant de la discussion, Gwyneth lui aurait dit : "Il est plus bête qu'un sac de m**de"», peut-on lire dans l'extrait.

Gwyneth Paltrow et Brad Pitt ont commencé à se fréquenter en 1994 après s'être rencontrés sur le tournage du film «Se7en». Cependant, l'incertitude de la comédienne au sujet de la stabilité de leur relation l'avait amenée à craquer pour une autre star hollywoodienne. Quelques mois plus tard, durant le tournage d'«Emma», Gwyneth avait exprimé des doutes à un membre de l'équipe sur le fait que Brad Pitt était fait pour elle, et avait admis avoir le béguin pour Hugh Grant», dévoile les pages du livre.

Malgré son attirance pour la star de «Love Actually», l'actrice et le bourreau des coeurs du cinéma américain s'étaient fiancés en 1996, mais avaient rompu en 1997 sans jamais donner de raison concrète à cette séparation. Brad Pitt était ensuite sorti avec Jennifer Aniston, qu'il avait demandée en mariage en 1999. Ils s'étaient mariés à Malibu le 29 juillet 2000, mais avaient divorcé cinq ans plus tard, après le début de son histoire d'amour avec Angelina Jolie, sa co-star dans le film «Mr et Mrs Smith».

Gwyneth Palltrow, quant à elle, avait ensuite fréquenté Ben Affleck après sa séparation, alors que l'acteur «luttait contre l'alcoolisme et une dépendance au jeu» au moment où il lui a été présenté en 1997, d'après la biographie. Ils ont cependant rompu après un peu plus d'un an de relation. La fondatrice de Goop avait ensuite épousé Chris Martin, la rockstar de Coldplay, donnant naissance à deux enfants : une fille, Apple, et un fils, Moses. Ils ont divorcé après plus de dix ans de mariage en 2014. Gwyneth Paltrow est actuellement mariée au producteur Brad Falchuck, qu'elle a épousé en 2018.