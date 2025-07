Jennifer Love Hewitt n'a pas parlé à Sarah Michelle Gellar depuis près de trente ans

À l'affiche du film «Souviens-toi... l'été dernier», le nouvel opus de la franchise horrifique, l'actrice américaine Jennifer Love Hewitt s'est confiée sur sa relation avec Sarah Michelle Gellar, à qui elle donne la réplique dans le classique slasher de 1997.

Complices à l'écran, pas à la ville. La saga horrifique «Souviens-toi... l'été dernier» a fait son grand retour au cinéma ce mercredi 16 juillet, soit près de trois décennies après le premier film culte. À cette occasion, Jennifer Love Hewitt, qui a repris son rôle de Julie James, a donné une interview au média «Vulture», au fil de laquelle l’actrice américaine a évoqué sa relation avec Sarah Michelle Gellar, sa partenaire de jeu dans l’opus original.

Elle a affirmé ne «pas lui avoir parlé» depuis 1997, l’année de sortie de «Souviens-toi… l'été dernier», réalisé par Jim Gillespie. «On ne s'est pas parlé depuis que j’ai 18 ans, à la sortie du premier film», a-t-elle affirmé. Pour autant, il n’y a aucune tension entre les deux stars.

«Honnêtement, je ne sais même pas comment tout cela a pu arriver. (…) De mon côté, ça va. Je n’ai aucune idée d’où ça vient», a-t-elle déclaré, faisant référence aux rumeurs de rivalités entre elle et la star de «Buffy contre les vampires». «Je pense juste que les gens ne veulent pas que tout se passe bien, a poursuivi la comédienne de 46 ans. Pourquoi devons-nous toujours être les uns contre les autres ?»

Pour jouer aux côtés de Jennifer Love Hewitt et de Freddie Prinze Jr., lui aussi de retour dans la peau de Ray Bronson, la réalisatrice du reboot, Jennifer Kaytin Robinson, a fait appel à une nouvelle génération d’acteurs. Cette nouvelle version reste dans la continuité de ce qui a déjà été fait par le passé et qui a séduit des millions de spectateurs avec son lot d’hémoglobine, de nombreux clins d’œil au premier volet, une apparition incroyable et inattendue, et un twist final qui laisse présager que la mort rôde toujours.