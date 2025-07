«Ce n'est pas beau à voir» : Victoria Beckham se moque de son mari David après son incident capillaire à la tondeuse (vidéo)

David Beckham a raté sa coupe de cheveux en se rasant la tête, dévoilant un trou visible sur Instagram. Sa femme Victoria l’a filmé et gentiment moqué.

Même les stars les plus stylées ne sont pas à l’abri d’un faux pas devant le miroir. David Beckham en a fait l’amère expérience en ratant en beauté sa coupe de cheveux, comme il l’a révélé dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de sa femme Victoria.

Torse nu face caméra, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain explique son malheur capillaire, filmé par Victoria : «Ce n’est pas drôle. Donc c’est arrivé hier en me rasant la tête, et comme vous pouvez entendre : ma femme n’a pas trouvé ça drôle du tout.» La vidéo montre un large trou sur son crâne, preuve d’un coup de tondeuse mal maîtrisé.

Victoria Beckham ne le ménage pas

«Ce n’est pas beau à voir», commente-t-elle sans filtre, avant d’enfoncer le clou : «Je vais être honnête avec toi – ça a l’air horrible.»

David Beckham lui répond en légende, non sans ironie : «@victoriabeckham tu n’as pas toujours besoin d’être aussi honnête.» Dans les commentaires, la créatrice de mode continue sur le ton de la moquerie affectueuse : «Qu’est-ce que tu as fait ?!? Ton petit minois ! Tu étais dévasté !», accompagné d’émojis hilare.

Une fois de plus, le couple emblématique affiche sa complicité à travers l’autodérision. Et ce, malgré un contexte familial tendu, marqué par l’absence de leur fils aîné Brooklyn et de sa compagne Nicola lors des célébrations des 50 ans de David Beckham.