Kate et William partagent un cliché pour les 12 ans du prince George, les internautes soulignent la ressemblance avec son père

Pour les 12 ans du prince George, le prince et la princesse de Galles ont dévoilé, comme le veut la tradition, un cliché de leur fils.

Le portrait de son père. A l’occasion, ce mardi, du 12e anniversaire du prince George, Kate et William ont partagé, comme chaque année, une photo de leur fils aîné sur leurs réseaux. Le jeune homme y apparaît un large sourire accroché à son visage, portant une chemise à carreaux et une veste sans manche. «Joyeux douzième anniversaire prince George !», ont noté les heureux parents en commentaires. Une publication qui a fait réagir nombre d’internautes dans la foulée, ces derniers saluant le «beau» et «élégant» jeune homme qu’est devenu le «futur roi».

Un autre détail a également frappé les internautes, plusieurs d’entre eux soulignant à quel point le prince George est le portrait de son père. «Il ressemble à son père, le prince William», «Il ressemble tellement à son papa», peut-on lire sur le réseau X, parmi les nombreuses réactions.

Une photo qui n’a pas été prise par la princesse Kate

Si Kate Middleton a régulièrement été l’auteure des photographies partagées pour l’anniversaire de ses enfants - comme en mai dernier à l’occasion des 10 ans de la princesse Charlotte - elle n’est pas cette année à l’origine du portrait de son fils aîné.

La photographie est en effet attribuée à Josh Shinner, dont la collaboration avec la famille royale remonte à 2023. A l’époque, il avait pour la première fois photographié le couple et leurs trois enfants pour leur traditionnelle carte de Noël. Depuis, il a régulièrement immortalisé les moments importants dans la vie de la famille, comme en juin dernier, où il a signé le cliché dévoilé pour la fête des pères, montrant le prince William aux côtés de ses bambins. Il est également l’auteur de la photo du prince Louis pour les 7 ans du petit dernier de la fratrie.