Malcolm-Jamal Warner, acteur star de la série «The Cosby Show», est décédé à l'âge de 54 ans

Célèbre pour son rôle dans la série «The Cosby Show», Malcolm-Jamal Warner est décédé à l’âge de 54 ans. L'acteur américain s’est noyé au large des côtes du Costa Rica.

Malcolm-Jamal Warner s’est éteint ce dimanche 20 juillet. Âgé de 54 ans, l’acteur américain est décédé au Costa Rica des suites d’une noyade, a annoncé la police auprès du média ABC News. Le drame est survenu alors qu'il était en vacances avec sa fille de 8 ans.

Malcolm-Jamal Warner était connu pour avoir interprété Theodore Huxtable dans «The Cosby Show», série américaine culte des années 1980. Créée par Bill Cosby et diffusée en France dès 1988, elle suivait le quotidien des Huxtable, une famille afro-américaine de Brooklyn. Grâce à ce rôle, l’acteur avait décroché une nomination aux Emmy Awards.

Il avait également obtenu l’un des rôles principaux dans la sitcom «Malcolm & Eddie» (1996 à 2000). La série mettait en scène deux colocataires et il incarnait l’un d’eux, prénommé Malcolm McGee. Après quoi, il avait été aperçu dans plusieurs séries des années 2000, dont «Reed Between the Lines», «Suits», «American Horror Story» ou encore la série médicale «The Resident», où il jouait un chirurgien cardio-thoracique.

Plus récemment, le comédien animait le podcast «Not All Hood». Il laisse derrière lui une femme et une fille.