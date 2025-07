Mariah Carey dévoile la date de sortie de son nouvel album, intitulé «Here for It All»

La chanteuse américaine Mariah Carey a annoncé la date de sortie de son nouvel album, «Here for It All». Il s'agit de son premier opus depuis sept ans.

La reine de Noël a offert à ses fans un cadeau avant l’heure : la date de sortie de son nouvel album. Et que les fans se rassurent, il ne faudra pas attendre trop longtemps avant de pouvoir le découvrir. Baptisé «Here for It All», il sera disponible à l'automne, le 26 septembre prochain.

La diva de 56 ans a annoncé la bonne nouvelle ce lundi 21 juillet sur son compte Instagram, où elle cumule plus de 14 millions d'abonnés. Elle a même publié une vidéo de présentation dans laquelle on peut entendre un court extrait d’une chanson inédite. On y découvre également la pochette de son album, en noir et blanc.

Déjà disponible en précommande, cet album studio, le 16e de l'artiste, est un événement car il s’agit de son premier depuis «Caution», publié en 2018. Il comprend onze titres dont un morceau intitulé «Sugar Sweet» et le single «Type Dangerous», interprété en juin dernier par la chanteuse à l'occasion de la cérémonie des BET Awards 2025, où elle a reçu un Ultimate Icon Award, son tout premier trophée aux BET.

Dans une récente interview à Apple Music, elle a affirmé que cet album s'inspire des événements qui ont jalonné sa vie ces «quatorze dernières années», dont l'arrivée de ses enfants. Il devrait alterner des titres riches en émotions, évoquant notamment son rôle de mère, et des chansons plus rythmées.

Le producteur exécutif de «Here for It All» est L.A. Reid, avec qui Mariah Carey a déjà collaboré. Elle avait fait appel à lui pour deux précédents albums, «The Emancipation of Mimi» (2005) et «Memoirs of an Imperfect Angel» (2009).