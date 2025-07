«C'était une horreur» : l'acteur Benedict Cumberbatch revient sur sa préparation physique pour son rôle de Docteur Strange

Comme d'autres acteurs avant lui, Benedict Cumberbatch s'est plongé dans la peau de Docteur Strange grâce à une transformation physique musclée. Une métamorphose obtenue par un changement de régime alimentaire qualifié d'«horrible» par le comédien à la cape rouge.

Boulimique de travail. Si l'on connaissait les talents de transformiste de Christian Bale, capable d'osciller entre une apparence décharnée et un physique de bodybuilder, l'acteur Benedict Cumberbatch n'est pas en reste. Pour incarner au mieux l'énigmatique Docteur Strange, le comédien a dû se tailler une musculature de super-héros en mangeant bien plus qu'à son habitude, une période qualifiée d'«horrible» par l'acteur.

Invité du dernier épisode de «Ruthie's Table 4», podcast consacré à l'alimentation, Benedict Cumberbatch s'est exprimé sur le régime strict qu'il avait dû suivre pour parvenir à une «transformation corporelle» dans le cadre de son rôle de Docteur Strange, brillant chirurgien et super-héros de l'écurie Marvel.

S'il a admis qu'il aimait l'aspect de changement physique nécessaire pour incarner des personnages, il s'est également souvenu qu'il devait manger cinq repas par jour pour atteindre son objectif calorique en amont du tournage, en plus d'en-cas comme des œufs durs, des crackers, des amandes et du fromage, période dont il garde un très mauvais souvenir.

«Hollywood est une industrie du gaspillage»

«L'exercice est intéressant et le résultat final est plaisant puisque l'on se sent fort et confiant. On se tient mieux. Grâce à l'exercice et à la nourriture, vous avez une endurance incroyable. Mais pour y parvenir, c'est horrible», a expliqué Benedict Cumberbatch. «Je n'aime pas ça personnellement. Je trouve ça affreux de devoir manger au-delà de son appétit», a ajouté l'interprète de Stephen Strange.

«Pour en revenir à la responsabilité et au développement durable, il faut se remettre en question. J'aurais pu nourrir une famille entière avec ce que je mangeais», a avoué celui qui a brillamment incarné Sherlock Holmes. Toutefois, l'acteur britannique a fait remarquer que le gaspillage alimentaire n'était pas le seul facteur qui faisait d'Hollywood, et du cinéma en règle générale, une «industrie grossièrement gaspilleuse».

«Pensez aux décors qui ne sont pas recyclés, aux transports, à la nourriture, au logement, mais aussi à la lumière. Pensez à la quantité de watts dont vous avez besoin pour créer la lumière du jour et une lumière constante dans un studio. C'est beaucoup d'énergie», a-t-il ajouté.

«Les acteurs sont critiqués quand ils défendent l'environnement»

Celui qui a traversé les époques en devenant Van Gogh ou Stephen Hawking a reconnu que les acteurs étaient régulièrement critiqués lorsqu'ils s'exprimaient sur «le climat et l'utilisation excessive du matériel» à Hollywood, car l'industrie est encore très gaspilleuse. Mais en tant qu'acteur et producteur, cela ne l'a pas empêché d'essayer de «pousser l'initiative verte» et de mettre en avant l'écologie sur les plateaux de tournage.

«Qu'il s'agisse d'une simple discussion entre mecs sur la question de savoir si l'on peut éviter le plastique à usage unique ou non, je pense que nous avons dépassé les limites de l'utilisation des ressources de la planète», a-t-il déclaré. «Il n'est pas nécessaire de donner des bouteilles en plastique à l'équipe. Si vous êtes au milieu d'un désert et qu'il n'y a pas de bouteilles en verre, c'est normal, mais nous sommes au XXIe siècle, il est facile de s'en procurer», a ajouté l'acteur de 49 ans.

Après avoir annoncé le contraire, Benedict Cumberbatch a finalement confirmé sa présence dans le prochain volet de l'épopée Avengers «Doomsday», cocktail rutilant de super-héros dont la sortie est prévue en décembre 2026, et où il enfilera à nouveau la cape de Docteur Strange.