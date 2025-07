Erik Menendez hospitalisé pour un «grave problème de santé», son avocat demande sa libération

Erik Menendez a quitté sa cellule de prison et été transporté à l'hôpital pour un «grave problème de santé», a déclaré son avocat ce mardi 22 juillet, quelques semaines avant que le tueur condamné ne se présente à une audience de libération conditionnelle avec son frère pour les meurtres de leurs parents il y a plus de trente ans.

En quête de liberté. Condamné pour un double parricide ayant eu lieu en 1989, bain de sang ayant inspiré la deuxième saison de la série «Monstres», Erik Menendez a été transporté à l'hôpital pour un «sérieux problème de santé». L'avocat du détenu demande sa libération avant une prochaine audience prévue en août prochain.

Pris en charge par une équipe médicale pour des calculs rénaux, comme le rapporte le média américain TMZ, Erik Menendez a quitté sa cellule de San Diego ce vendredi pour un établissement hospitalier extérieur. «Il reste dans un état moyen», a déclaré un porte-parole du département californien des services correctionnels et de la réadaptation.

«Il devrait être libéré»

«C'est un problème de santé grave», a déclaré l'avocat d'Erik Menendez à TMZ. «Je pense qu'il devrait être libéré sur parole, je pense que c'est le terme approprié, et qu'il pourrait être libéré pour raisons médicales avant l'audience afin qu'il puisse travailler avec l'avocat chargé de la liberté conditionnelle et se mettre à niveau, être prêt et donner le meilleur de lui-même. Je pense que c'est la seule chose juste et équitable à faire», a ajouté Mark Geragos.

Selon les sources du média américain, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, examine actuellement l'évolution de l'état de santé de celui qui a fait exploser les compteurs d'audience sur Netflix, afin de déterminer si une «permission de sortie de prison» est appropriée. Le gouverneur de l'État doré a indiqué qu'il était favorable à l'idée d'accorder la clémence aux deux frères jugés deux fois dans les années 1990.

Eligibles à la libération conditionnelle

Erik, 54 ans, et Lyle, 57 ans, ont été condamnés en mai à des peines allant de 50 ans de prison à la perpétuité pour les meurtres au fusil de chasse de leurs parents Kitty et José Menendez, le 20 août 1989, après qu'un juge de Los Angeles a estimé qu'ils ne présentaient pas de «danger» s'ils quittaient la prison. Une réduction de peine par rapport à une précédente condamnation dans les années 1990 à la perpétuité incompressible. Il s'agissait alors de la dernière étape d'une bataille qui dure depuis des années pour les frères Menendez, après 35 ans passés derrière les barreaux.

A l’époque de ce double parricide, le parquet avait accusé les deux jeunes hommes, âgés de 18 et 21 ans au moment du drame, de les avoir assassinés pour pouvoir hériter de leur fortune, estimée à 14 millions de dollars. Leurs avocats avaient quant à eux présenté ces meurtres comme une tentative désespérée de légitime défense, en affirmant que les deux frères avaient été violés pendant des années par leur père, José Menendez, sans que leur mère, Kitty, ne réagisse alors qu'elle était au courant des faits.

Un fait divers glaçant qui avait alors inspiré Netflix pour la seconde saison de «Monstres», dont la première avait été consacrée au tueur en série Jeffrey Dahmer. Un coup de projecteur qui avait alors permis de relancer la machine judiciaire, donnant naissance à un soulèvement populaire réclamant leur libération, soutenu par des célébrités comme Kim Kardashian. Erik et Lyle Menendez doivent être entendus par la commission des libérations conditionnelles les 21 et 22 août prochain.