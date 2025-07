«Je ne reviendrai jamais en arrière» : choqué par son apparence dans un de ses films, voici quel changement physique Pedro Pascal ne tentera plus

Devenu un véritable sex-symbol à 50 ans passés, Pedro Pascal n'a pas toujours été adulé par la gente féminine. L'acteur à l'affiche ce mercredi des «Quatre Fantastiques» est revenu sur une période physiquement complexante dans sa carrière, avouant qu'il «ne reviendrait jamais en arrière».

Un souvenir qui met de mauvais poil. Nouveau «daddy» fantasmé d'Hollywood et actuellement à l'affiche du film «Les Quatre Fantastiques», Pedro Pascal a été invité à répondre à la question «Plutôt moustache ou barbe ?» au côté de sa co-star Vanessa Kirby. Un débat faisant office de réminiscence pour l'acteur, se rappelant un rôle où était imposé le rasage de près.

S'il arbore une barbe de trois jours et une moustache depuis quelques années déjà, Pedro Pascal garde en mémoire une période physiquement sombre de sa carrière. Alors qu'il incarnait le rôle du vilain Maxwell Lord dans «Wonder Woman 1984» au côté de Gal Gadot, sorti en salles le jour de Noël 2020, le passage obligé du rasage n'a pas été un cadeau pour le comédien découvert dans «Game of Thrones».

«Je ne reviendrai jamais en arrière»

«J'ai une pilosité faciale de m**de, mais si je devais tout raser j'aurais vraiment l'air affreux. Je ne suis pas du tout adepte du rasage de près», a déclaré Pedro Pascal sur la chaîne LADbible Entertainement. J'ai été très choqué par mon apparence dans le film "Wonder Woman 1984". J'ai adoré le tourner, mais j'ai été tellement consterné par mon apparence que je n'ai plus jamais accepté de me raser. Je ne reviendrai jamais en arrière, ou alors je ne le ferai qu'en cas de nécessité absolue», a précisé l'acteur.

«Si on m'avait demandé d'être rasé de près pour "Les Quatre Fantastiques" et qu'on avait insisté, je l'aurais fait. Mais il y avait un véritable esprit de collaboration pour tous nos looks dans le film, nous avions notre mot à dire», a détaillé Pedro Pascal, pour lequel succombe Dakota Johnson dans la comédie romantique «Materialists», actuellement au cinéma.

Moulé dans une combinaison bleue, l'acteur arbore sa moustache si caractéristique dans son rôle de Reed Richards/Mr. Fantastic. Un choix qui a suscité quelques réactions négatives parmi les aficionados de super-héros, particulièrement attachés à l'apparence rasée du personnage dans les bandes-dessinées.

Pedro Pascal, qui n'est pas étranger aux franchises grâce ses rôles dans «The Last of Us» et «The Mandalorian», a déclaré au magazine américain Vanity Fair qu'il était difficile d'éviter les critiques des fans lorsqu'il a été annoncé au casting. «Je les entendais constamment dire : "Il est trop vieux. Il n'est pas à sa place. Il faut qu'il se rase"», a ajouté l'acteur de 50 ans, bien résigné à garder sa pilosité faciale.

Physique athlétique, tenues décalées à la pointe de la mode, masculinité sensible... Le comédien chilio-américain est à l'origine du phénomène de «Pedro Pascal Mania». Une consécration soudaine qui vaut à l'acteur d'être actuellement à l'affiche de trois films, dont le néo-western «Eddington», réalisé par Ari Aster.