«Le réveil sera brutal» : Jason Momoa revient sur les premiers pas de son fils au cinéma

Jason Momoa n'a pas l'intention de donner à son fils une longueur d'avance à Hollywood et reste lucide concernant l'avenir de son adolescent, affirmant qu'après le tournage du troisième volet de Dune, le «réveil» serait «brutal».

Seul sur le sable. Alors que le tournage de «Dune : Troisième partie» a débuté, l'acteur Jason Momoa est revenu sur les premiers pas de son fils dans le long-métrage de Denis Villeneuve, certifiant vouloir le voir réussir sans l'aide de son célèbre père.

Le colosse d'Aquaman a récemment déclaré au média américain Extra qu'il n'était pas impliqué dans l'obtention par son fils d'un rôle dans le film «Dune», saga devenue poule aux oeufs d'or dans l'industrie hollywoodienne. «Il a 16 ans et il tient la baraque avec Denis Villeneuve», a confié Jason Momoa, souhaitant voir son fils Nakoa-Wolf Momoa, tracer sa propre voie à Hollywood sans qu'on puisse l'accuser d'être un «nepo baby», un «enfant de» ayant bénéficié d'un accès privilégié dans l'industrie du cinéma grâce à son nom de famille.

«Le réveil sera brutal»

«Le réveil sera brutal», a déclaré Jason Momoa à propos de la présence de son fils au casting de «Dune». «Il entre dans la vie active pour la première fois. Ce sera bien. Il l'a fait tout seul. Je ne veux pas l'aider, c'est mieux pour lui», a ajouté la vedette de «Minecraft». «On veut tous que nos enfants soient meilleurs que nous, et je crois vraiment qu'il l'est. Je ne pourrais pas faire ce qu'il fait à son âge. Je n'aurais jamais pu m'asseoir dans une pièce avec Denis Villeneuve et ne pas être intimidé. J'ai joué dans Baywatch à 19 ans. Il a 16 ans et il tient le coup avec Denis Villeneuve», a avoué Jason Momoa.

Dans «Dune : Troisième partie», Nakoa-Wolf interprètera Leto II, frère jumeau de Ghanima d'Ida Brooke et fils de Paul Atréides, interprété par Timothée Chalamet, et de la fremen Chani, campée par Zendaya. Quant à Jason Momoa, s'il a déjà joué le rôle de Duncan Idaho dans «Dune : Première partie» sorti en salles en 2021, l'acteur d'origine hawaïenne devrait revenir pour le troisième volet après avoir été absent du second.

L'acteur au trident des studios Marvel est le père de deux enfants issus de sa précédente union avec Lisa Bonet, prénommés Nakoa-Wolf et Lola Iolani. «Nous avons très bien élevé nos enfants en les aimant et croyant en eux. Mon fils a une grande confiance en lui grâce à cela», a confié Jason Momoa.