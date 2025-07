Benjamin Pavard a dit «oui» à sa compagne Kleofina Pnishi, lors d'une somptueuse cérémonie de mariage

Le célèbre joueur de football Benjamin Pavard et sa compagne Kleofina Pnishi se sont dit «oui» le 18 juillet dernier sur la côte amalfitaine. Une cérémonie qui s'est déroulée sur trois jours, et dont les photos ont été dévoilées ce jeudi.

Benjamin Pavard a levé sa coupe. Un an après avoir demandé sa partenaire en fiançailles, le défenseur ayant marqué la coupe du monde 2018 a célébré son union avec la mannequin Kleofina Pnishi, le 18 juillet dernier. Un mariage organisé sur 3 jours en Italie, qui a donné lieu à de sublimes clichés partagés par la jeune mariée sur son compte Instagram ce jeudi.

Les amoureux se sont dit «oui» pour la vie au coeur de l'abbaye de Cava de' Tirreni lors d'une cérémonie religieuse saluée par les membres de l'église. «L’abbaye bénédictine de la Très Sainte Trinité de Cava de’ Tirreni a accueilli l’un des événements glamour de l’année : le mariage entre le défenseur de l’Inter et de l’équipe nationale française Benjamin Pavard et la mannequin et actrice française d’origine kosovare Kleofina Pnishi».

6 robes confectionnées pour l'occasion

Si quelques photos avaient été dévoilées par l'abbaye religieuse avant les clichés officiels partagés par la mannequin qui a fêté ses 31 ans ce mercredi, Kleofina Pnishi a ravi ses abonnés avec un carrousel de son union avec Benjamin Pavard où l'amour transparaît. En légende, la trentenaire a sobrement partagé : «Just Married !!!!! Monsieur & Madame Pavard».

Un évènement placé sous le signe de la mode, à l'image de la très chic mariée qui n'hésite jamais à partager ses looks sur son compte Instagram. Entre une cérémonie civile, puis religieuse, achevées par un grand dîner et un brunch au bord de la mer tyrrhénienne, Kleofina Pnishi s'est affichée avec un total de six robes plus éblouissantes les unes que les autres.

Le défenseur évoluant à l'Inter de Milan est quant à lui apparu dans un costume noir et une cravate en soie blanche, ainsi que dans un costume immaculé. «Toutes nos tenues étaient liées d'une manière ou d'une autre. Après que j'ai finalisé mes robes de mariée, la maison Giorgio Armani a habillé Benjamin pour l'ensemble du mariage, en créant chaque tenue en cohérence avec les miennes», a confié la fraîchement mariée au magazine Vogue.

De célèbres footballeurs parmi les invités

Avec une place au sein de l'équipe de France, rien d'étonnant dans le fait d'apercevoir de nombreux footballeurs parmi les invités, à l'image de son coéquipier et défenseur des Bleus Théo Hernandez. Une cérémonie célébrée un an après des fiançailles qui avaient surpris les supporters de Benjamin Pavard, le joueur ayant gardé sa relation secrète depuis sa séparation avec l'ancienne miss France Rachel Legrain-Trapani.

Le Maubeugeois est tout de même resté fidèle à l'univers du célèbre concours de beauté, puisque sa désormais femme Kleofina Pnishi n'est autre que miss Provence 2017. La jeune femme au physique de rêve avait atteint le top 12 en 2018, élection qui avait vue triompher la Nordiste Maëva Cooke. Devenue par la suite mannequin et influenceuse, la compagne de Benjamin Pavard s'est ensuite essayée au contenu télévisuel, avec une participation dans la saison 12 de Pékin Express, puis dans des séries comme Plus Belle la Vie ou Le mystère du Lac.

Le partage des photos sur le compte Instagram de Kleofina Pnishi a récolté une pluie de commentaires bienveillants, à l'image de celui de la miss Univers Iris Mitternaere, de l'influenceuse Lena Mahfouf et de l'ancienne reine de beauté Sonia Rolland.