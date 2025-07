«Ce n'est pas de l'intelligence artificielle» : l'acteur Sacha Baron Cohen choque ses fans en apparaissant métamorphosé

Pour coller à l'univers Marvel et à sa série Ironheart, l'acteur Sacha Baron Cohen est apparu complètement métamorphosé. A 53 ans passés, l'interprète de «Borat» affiche désormais une musculature qui a choqué ses fans.

De super-blaireau à super-héros. Si l'on connaissait Sacha Baron Cohen en reporter kazakh à moustache, l'acteur a surpris ses admirateurs en prenant la pose sur la couverture du magazine Men's Fitness U.K, laissant apparaître une musculature impressionnante. Une transformation physique réalisée dans le cadre de son rôle de Mephisto, dans la mini-série Ironhearts produite pas les studios Marvel.

Pour incarner son personnage de démon tout de rouge vêtu, Sacha Baron Cohen a révélé qu'il n'avait eu que trois semaines pour se mettre en forme et entrer dans la peau du vilain de l'histoire. Pour y parvenir, l'acteur de 53 ans s'est adressé à l'une des coqueluches d'Hollywood, Matthew McConaughey, pour obtenir le numéro de téléphone d'un célèbre entraîneur, réputé pour ses capacités à transformer n'importe quel physique dans des délais très courts.

«Ce n'est pas de l'intelligence artificielle»

«J'ai appelé Matthew et lui ai demandé de l'aide. Après m'avoir demandé qui j'étais et comment j'avais obtenu son numéro, il m'a finalement donné le contact d'Alfonso Moretti», a plaisanté Sacha Baron Cohen. L'acteur s'est ensuite entretenu en FaceTime avec celui qui allait devenir son coach, et a dû se déshabiller et se mettre en sous-vêtements lors de cette première discussion, afin que l'entraîneur puisse déterminer quelle était sa morphologie.

«Certaines célébrités utilisent de l'Ozempic ou des chefs privés, d'autres encore des entraîneurs personnels. J'ai fait les trois», a révélé l'adepte du politiquement incorrect dans une story Instagram, en partageant les photos de lui torse nu. L'acteur a également déclaré à ses fans : «Ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Je suis vraiment assez obsédé par moi-même pour faire ça», a ajouté Sacha Baron Cohen.

100 pompes par jour, et 5000 dollars pour modifier ses costumes

En raison du délai très court et des méthodes d'entraînement d'Alfonso Moretti, Sacha Baron Cohen a été chargé de maintenir un programme sportif «constant» en faisant «100 pompes par jour». Une incroyable transformation loin des séances d'entraînement marathoniennes et des régimes extrêmes, puisque le coach et son poulain se sont concentrés sur des séances de sport courtes et un régime alimentaire riche en protéines et pauvre en sucre.

«Les séances duraient seulement 25 minutes. [...] Dans le passé, j'aurais pensé qu'il fallait des séances d'une heure pour voir apparaître des résultats», a confié l'interprète de Mephisto. Au bout de deux semaines d'entraînement seulement, l'équipe technique chargée de la garde-robe de Sacha Baron Cohen a dû dépenser 5.000 dollars, soit un peu plus de 4.200 euros, pour modifier les costumes de l'acteur, sa musculature s'étant largement développée.

Un changement drastique qui a fait la fierté d'Alfonso Moretti. «Il s'est engagé à 100 %. Il pouvait filmer pendant 15 heures, commencer à 6 heures du matin, finir à 21 heures le soir et il m'envoyait toujours un texto : "As-tu le temps de faire une séance d'entraînement ?"», s'est extasié l'entraîneur, après avoir partagé à son tour les photos de l'acteur sur son compte Instagram.

Sacha Baron Cohen s'est d'abord fait connaître dans les années 1990 avec son personnage d'Ali G, gangster parodique devenu une star de la comédie, puis avec un second alter égo, le célèbre Borat et son maillot de bain vert. Après plus de deux décennies de vie commune et trois enfants avec l'actrice australienne Isla Fisher, les deux comédiens ont rompu en 2023.