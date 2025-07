«On pleurait» : après leur avoir fait une promesse, Louane s'invite au mariage d'un couple de fans (vidéo)

Elle a donné de la voix pour le plus beau jour de leur vie. La chanteuse Louane a fait une apparition musicale lors du mariage d'un couple de fans ce samedi 19 juillet, un histoire d'amour dont elle s'est inspirée pour écrire le titre «Tu m'as dit».

Elle a tenu parole. Ce samedi dans la Somme, les invités du mariage de Pauline et Jérôme ne pensaient pas assister à une interprétation de Louane lors de la cérémonie. Un souvenir magique gravé à jamais dans la mémoire des jeunes mariés et de leurs convives, faisant suite à une promesse de l'interprète de «Tu m'as dit», qui s'était inspirée de la rencontre des deux Samariens.

C'est dans la commune de Mérélessart que Louane a posé ses valises le temps d'une soirée, pour célébrer en musique l'union de deux de ses fans. Une présence justifiée par le fait que la candidate de l'Eurovision avait puisé son inspiration dans la rencontre entre Pauline et Jérôme en 2020, tous deux divorcés.

«Elle a su capter nos sentiments»

«En 2022, Louane avait posté un message sur TikTok à ses fans pour leur demander de lui raconter leur histoire afin de créer une chanson. J’ai mis un petit message pour lui évoquer mon divorce difficile et le fait que je pensais ne plus rencontrer l’amour, avant de connaître mon futur mari», a confié la jeune mariée au Journal d'Abbeville et du Ponthieu-Marquenterre.

Touchée par ce récit, la chanteuse s'en est alors inspirée pour composer le titre «Tu m'as dit», dont les paroles dépeignent le coup de foudre ayant eu lieu entre les deux tourtereaux, et désormais inscrit sur l'alliance de Jérôme. «Louane nous a contactés pour nous informer qu’elle avait écrit une chanson relatant notre rencontre. [...] Elle a su capter nos sentiments, on avait l’impression qu’elle était avec nous quand on s’est rencontrés», a ajouté Pauline.

Une promesse faite lors d'un concert à Amiens en 2024

Déjà aux anges après avoir appris que sa rencontre avait inspirée une de ses chanteuses préférées, Pauline n'était pas au bout de ses surprises. Sur le trajet en direction du concert de Louane au cirque d'Amiens en février 2024, le téléphone de la jeune femme s'allume, laissant apparaître un message de l'artiste.

«Sur la route, alors que j’étais avec ma fille et mon beau-fils également fans de cette artiste, j’ai reçu un message de Louane via TikTok. Elle m’a demandé si je venais à son concert et où je serai dans la salle. Elle était contente que je sois présente et m’a souhaité une bonne soirée», a précisé la mariée au journal local.

La sachant présente, la candidate de The Voice décide de la faire monter sur scène pour l'interprétation de sa chanson «Tu m'as dit». «Je n’oublierai jamais ce moment, tout le monde criait mon nom et je suis montée sur scène. Elle m’a promis de venir chanter à mon mariage devant tout le monde ! À la fin du concert, on s’est retrouvées dans les loges, on a échangé nos coordonnées et nous avons toujours eu des contacts réguliers», a ajouté Pauline, encore sous le coup de l'émotion.

Une surprise jusqu'au dernier moment

Une promesse tenue par Louane, invitée de marque que Pauline et Jérôme ont tenu à cacher jusqu'au dernier moment. «Seuls quelques proches étaient au courant. [...] Nous sommes allés la chercher à son véhicule. Elle nous a proposé que l’on se tutoie et on est allés ensemble vers les invités. On avait vraiment l’impression de recevoir une amie», a raconté celle qui venait d'épouser Jérôme à l'église.

@sandra.jo95 Quand Louane écrit une chanson pour une de ses fan et vient la chanter pendant le mariage de celle-ci ! Un moment inoubliable tout en simplicité qui montre une artiste sensible, humaine et proche de son public. Bravo Louane tu as illuminé le très beau mariage de Pauline et Jérôme Merci !#louane♬ Tu m'as dit - P3gase remix - Louane

Grâce à un piano loué spécialement pour la venue de la chanteuse, Louane a enchanté la soirée de mariage en interprétant sans surprise son titre «Tu m'as dit», mais également l'émouvant «Maman», avec lequel elle s'était hissée à la 7ème place du classement de l'Eurovision cette année. «C’était vraiment touchant, on pleurait. […] Tout le monde était content», s'est souvenu Pauline au micro de RMC quelques jours après la cérémonie, encore sur un petit nuage.

Pour remercier Louane de sa présence lors du plus beau jour de sa vie, la compagne de Jérôme n'allait pas laisser sa convive repartir les mains vides. «Comme je sais que Louane va se marier l’année prochaine, j’avais fait un deuxième bouquet que j’ai tenu à lui donner. Elle a été très touchée et a même versé quelques larmes», a confié la mariée. Une apparition qui aura marqué pour toujours ceux qui se sont dit «oui» pour la vie.

Un moment que ne devrait pas tarder à vivre la chanteuse elle-même, puisque Louane et son compagnon, le musicien Florian Rossi, avait partagé quelques clichés de leurs fiançailles l'an dernier, lors d'une discrète cérémonie.