«Kisscam» de Coldplay : Gwyneth Paltrow, ex-femme de Chris Martin, fait la pub de la société qui engageait le couple adultère

La société qui employait le couple adultère filmé par la kisscam du concert de Coldplay a trouvé la parade pour contourner le bad buzz grâce à Gwyneth Paltrow.

Un sympathique pied de nez. Astronomer, la société qui employait le PDG et la DRH filmés par la kisscam du concert de Coldplay, a trouvé une astuce pour esquiver le bad buzz. La solution ? C'est l'actrice Gwyneth Paltrow, qui n'est autre que l'ex femme du leader du groupe de pop Chris Martin.

En effet, la société américaine a embauché l'actrice dans une publicité où on peut la voir répondre à une foire aux questions.

Après une introduction classique, où elle insiste sur le fait que «la société a subi une vague d'interrogations ces derniers jours», Gwyneth Paltrow est confrontée à deux reprises à des questions faisant ouvertement allusion au kisscam gate.

«Oh mon Dieu, mais qu'est ce qui s'est passé ?»

Mais à chaque fois l'actrice botte volontairement en touche. «Oh mon Dieu, mais qu'est ce qui s'est passé ?», demande la première question avant que l'Américaine ne réponde sur un ton décalé : «Nous sommes heureux de voir qu’autant de gens s’intéressent subitement au fonctionnement de notre entreprise.»

Rebelote quelques secondes plus tard où à la question «Comment va votre équipe de réseaux sociaux ?», l'actrice répond encore à côté : «Oui, il reste encore des places pour notre événement Beyond Analytics en septembre ! Avant de poursuivre : et maintenant, retournons à ce que nous faisons de mieux : fournir des résultats exceptionnels à nos clients. Merci pour votre intérêt.»

Pour rappel, une liaison entre l'ancien PDG d'Astronomer et la DRH de cette société avait été révélée au grand jour par la kisscam du concert du groupe britannique. Une affaire qui avait déclenché un immense buzz sur les réseaux sociaux.

Les deux amants ont chacun démissionné de leur poste.