Mick Jagger fête ses 82 ans : le chanteur pose avec des oreilles de lapin au côté de son fils de 8 ans

Ce samedi, Mick Jagger a fêté ses 82 ans. A cette occasion, le leader des Rolling Stones s’est amusé avec son fils de 8 ans. La preuve en image.

Malgré le temps qui passe, Mick Jagger garde son âme d’enfant. L’illustre chanteur des Rolling Stones a célébré son 82e anniversaire ce samedi 26 juillet, entouré de ses proches. Pour l’occasion, sa femme, l’ancienne danseuse Melanie Hamrick, de 44 ans sa cadette, a posté sur les réseaux sociaux une série de clichés montrant le rockeur dans son intimité.

On y aperçoit notamment le complice de Keith Richards dans une drôle de tenue en compagnie de son huitième et dernier enfant, Deveraux. Lui et son fils de 8 ans s’amusent en effet tous les deux avec des oreilles de lapin devant la table du déjeuner. «Happy birthday», a simplement écrit Melanie Hamrick en légende.

Mick Jagger est également le père de Karis, née en 1970 de sa relation avec l’actrice américaine Marsha Hunt, de Jade, 54 ans, dont la mère est Bianca Jagge, ainsi que d’Elizabeth, 41 ans, James, 40 ans, Georgia May, 33 ans, et Gabriel, 27 ans, fruits de ses amours avec la mannequin Jerry Hall. Il a enfin eu un fils, Lucas, âgé de 24 ans, avec le top model Luciana Gimenez.