Jamie Lee Curtis se prépare à abandonner Hollywood après avoir vu ses célèbres parents «rejetés» à un certain âge

A 66 ans, l'actrice Jamie Lee Curtis a déclaré qu'elle envisageait de prendre sa retraite d'Hollywood après avoir vu ses célèbres parents se faire «rejeter» par l'industrie du cinéma à mesure qu'ils vieillissaient.

Y a t-il une date de péremption à Hollywood ? Pour ne pas subir le rejet de l'industrie du cinéma, l'actrice Jamie Lee Curtis, bientôt à l'affiche de «Freaky Friday 2», prend les devants et envisage de prendre sa retraite. Une décision qui fait écho à ce qu'ont subi ses parents, les anciennes icônes Tony Curtis et Janet Leigh, évincés du 7e art après avoir atteint un certain âge.

Lors d'une récente interview accordée au média britannique The Guardian, l'actrice oscarisée a critiqué la manière dont les acteurs plus âgés, en particulier les femmes, sont traités à Hollywood.

«C'est très douloureux»

«J'ai vu mes parents perdre ce qui leur avait apporté la célébrité, leur vie et leur gagne-pain, lorsque l'industrie les a rejetés à un certain âge», a déclaré Jamie Lee Curtis. «Je les ai vus atteindre un succès incroyable, puis je l'ai vu lentement s'éroder jusqu'à disparaître. Et c'est très douloureux», a ajouté la comédienne tout-terrain de 66 ans.

Si elle a accumulé les projets tout au long de sa carrière, la reine du thriller, découverte dans le film «Halloween» et actrice à la philosophie anti-vedettariat a admis avoir pris une longueur d'avance et s'être progressivement «retirée volontairement du cinéma depuis trente ans».

«Je me suis préparée à prendre ma retraite, afin de ne pas avoir à subir le même sort que mes parents. Je veux quitter la fête avant de ne plus y être invitée», a ajouté Jamie Lee Curtis. L'actrice, qui a récemment repris son rôle de Tess Coleman dans la suite de «Freaky Friday», avec Lindsay Lohan, y incarne une grand-mère. Si elle avoue avoir adoré revisiter cette histoire et la faire découvrir à une nouvelle génération, cela n'a pas été sans difficultés.

«Des générations de femmes ont été défigurées»

Jamie Lee Curtis est également revenue sur les choix esthétiques de son apparence dans «Freaky Friday 2», déclarant qu'elle «devait être jolie, faire attention à l'éclairage (flatteur), aux vêtements, à la coiffure, au maquillage et aux ongles». Une image plus difficile à assumer que son rôle d'alcoolique débraillée dans «The Bear».

«Je me suis toujours exprimée haut et fort contre le génocide d'une génération de femmes par l'industrie cosmétique qui les a défigurées», a affirmé l'actrice oscarisée pour son rôle dans «Everything Everywhere All At Once». «J'utilise le mot 'génocide' depuis longtemps et je l'utilise précisément parce que c'est un mot fort. Je pense que nous avons anéanti l'apparence naturelle d'une ou deux générations d'êtres humains», a ajouté Jamie Lee Curtis.

Si Jamie Lee Curtis a annoncé prendre progressivement sa retraite, cela ne l'empêche pas d'enchaîner les projets qui lui tiennent à cœur. Elle incarnera le personnage Jessica Fletcher dans un remake d'«Arabesque», série à succès des années 1980 étendue sur 12 saisons, actuellement en préproduction.