Dennis Quaid : l'acteur parle de son mariage avec Laura Savoie, jeune femme de 39 ans sa cadette

L’acteur Dennis Quaid, 71 ans, parle de sa vie conjugale avec son épouse depuis cinq ans, Laura Savoie, 32 ans, en la qualifiant de «paradisiaque».

Leur rencontre remonte à 2019 et fût «un coup de foudre», comme il l’avait confié à People. Dennis Quaid, 71 ans et Laura Savoie, 32 ans, sont désormais mariés depuis cinq ans et «c’est le paradis», a indiqué ce lundi l’acteur dans une interview pour Fox News Digital.

«C'est la relation la plus proche que j'aie jamais eue avec quelqu'un», a poursuivi Dennis Quaid. «Je ne sais pas pourquoi Dieu a attendu si longtemps pour la faire venir, pour qu'elle vienne, mais je suis vraiment heureux qu'il l'ait accueillie dans ma vie, ou que je sois entré dans la sienne.»

Outre leur mariage depuis cinq ans, Dennis Quaid et Laura Savoie travaillent également ensemble, l'acteur ayant nommée cette dernière «associée fondatrice» de sa société de production, Bonniedale Films, en 2021.

Dennis Quaid avait précédemment été marié à PJ Soles de 1978 à 1983, Meg Ryan de 1991 à 2001 (avec qui il a eu un fils, Jack, star de «The Boys») et Kimberly Buffington de 2004 à 2018 (avec qui il a eu des jumeaux, Thomas et Zoe).