Julia Garner affirme que le biopic sur Madonna «devrait toujours voir le jour» malgré les rumeurs d'annulation

Alors que les rumeurs d'annulation allaient bon train concernant la fabrication du biopic consacré à Madonna, l'interprète de la reine de la pop dans les années 1980, Julia Garner, se veut rassurante.

Elle prêche pour sa paroisse. L'actrice Julia Garner s'apprête à entrer dans la peau de la chanteuse au chapelet de tubes. La «Virgin» Madonna avait annoncé être aux commandes de son propre biopic en 2020, avant d'abandonner en 2023. Mais l'interprète de la chanteuse dans l'hagiographie qui lui est consacrée rassure les fans, le long-métrage «devrait toujours voir le jour».

Lors d'une récente interview accordée au podcast «SmartLess», Julia Garner a déclaré qu'elle était toujours engagée pour jouer dans le biopic réalisé par la chanteuse, retraçant l'épopée de Madonna Louise Ciccone, de son enfance passée sans mère au statut de reine de la pop et ses 400 millions d'albums vendus à travers le monde.

«C'est toujours d'actualité»

Et alors que le projet avait été annulé en janvier 2023, l'interprète de «Like a prayer» avait refait surface sur ses réseaux sociaux à travers une publication l'an dernier, en s'affichant fièrement, lunettes sur le nez, devant une machine à écrire. Elle avait ensuite conté ses mésaventures pour produire son biopic quelques mois plus tard, de quoi alimenter les rumeurs de disparition du projet.

«C'est toujours d'actualité», a néanmoins déclaré Julia Garner à propos du film, ajoutant qu'elle était «une grande fan de Madonna» et qu'elle avait «grandi en écoutant» sa musique. L'actrice est ensuite revenue sur son rôle dans la peau de la sulfureuse chanteuse, devenue phénomène dans la jungle du show-biz. L'actrice, actuellement à l'affiche du film «Les Quatre Fantastiques», a déclaré que décrocher le rôle principal s'était fait «tout naturellement».

«Tout ce qui est génial prend beaucoup de temps»

Dès qu'elle a entendu parler du projet mettant en scène la superstar de la pop, elle a su qu'elle devait se présenter au casting. «Je voulais juste voir si j'en étais capable, car je n'avais pas suivi de formation en danse et je devais apprendre cette discipline, pour ensuite danser devant elle et la convaincre que je savais le faire, et également que je maîtrisais le chant», a expliqué Julia Garner.

L'actrice révélée dans la série «Ozark» a ensuite détaillé sa préparation à l'audition, qui consistait notamment à se demander : «OK, que ferait Madonna ? Se convaincre qu'elle mérite d'être dans cette pièce. Je me suis emparée de cet état d'esprit et je me suis dit : "Tu peux rester ou abandonner, mais si tu pars, alors c'est ta responsabilité"».

Julia Garner a ensuite tenu à rassurer les fans, déclarant qu'ils «ne devaient pas s'inquiéter du retard pris par le film», assurant que «tout ce qui est génial prend beaucoup de temps».

Si ce film avait d'abord été annoncé, le projet avait été métamorphosé en série dont la diffusion était prévue sur une plate-forme de streaming, dirigée par Shawn Levy, à qui l'ont doit entre autres «Deadpool et Wolverine». Aujourd'hui, deux projets bien distincts semblent coexister pour mettre en lumière celle qui avait quitté le Michigan pour rejoindre New York avec 35 dollars en poche.