Prince Harry : nouvelle proposition de paix avec son père et son frère

Selon certaines informations, le prince Harry aurait accepté de partager son emploi du temps officiel avec la famille royale en guise de signe de paix avec son père, le roi Charles III, et avec son frère, le prince William.

Apaiser les tensions coûte que coûte. Selon le Daily Mail, le prince Harry aurait proposé de partager ses engagements officiels avec la famille royale dans le but de réduire davantage les tensions entre lui et son père Charles III et son frère le prince William. Cette proposition serait un moyen de mettre fin aux accusations selon lesquelles les Sussex tentent de voler la vedette à la famille royale britannique.

La décision aurait été prise après le conflit de dates survenu début juillet lorsque le prince Harry avait fait le une des journaux avec son voyage en Angola, éclipsant la couverture du nouveau portrait de la reine Camilla, dévoilé à l’occasion de ses 78 ans.

«Harry n'apprécie toujours pas d'être contrôlé par la machine royale, et cela ne changera pas»

«Harry a adopté une nouvelle façon de penser. Le ton est désormais à la "déconflictualité" avec sa famille», a confié une source au Daily Mail, expliquant que Harry et Meghan ont proposé de «dresser une ‘grille’ de leurs activités pour la partager avec le palais de Buckingham».

«Harry n'apprécie toujours pas d'être contrôlé par la machine royale, et cela ne changera pas», a ajouté la source. «Cependant, si la famille royale a une vue d'ensemble de ses faits et gestes, elle pourra au moins s'organiser en conséquence.»

Le prince Harry, 40 ans, est en froid avec son père, 76 ans, et son frère aîné, le prince William, 43 ans, depuis que lui et son épouse Markle Markle ont démissionné de leurs fonctions royales en 2020 et déménagé à Montecito, en Californie, où ils vivent avec leurs deux enfants : le prince Archie, 6 ans, et la princesse Lilibet, 4 ans.

Après son départ du Royaume-Uni, le prince Harry avait continué d'irriter les membres de sa famille royale avec des révélations faites au cours de plusieurs interviews, ainsi qu’au travers de ses mémoires, «Spare». Cependant, il a depuis fait part de son désir de se réconcilier et aurait même invité son père et son frère aux Invictus Games de 2027.