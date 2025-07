James Bond : L'acteur Taron Egerton se dit «trop désordonné» pour incarner l'agent secret et se retire du projet de Denis Villeneuve

L'acteur Taron Egerton, connu pour son rôle d'agent secret dans «Kingsman», a annoncé être «trop désordonné» pour incarner l'agent 007 dans le prochain film de Denis Villeneuve.

Il fait un bond en arrière. L'acteur Taron Egerton, pressenti pour incarner James Bond dans la suite de la saga, s'est dit «trop désordonné» pour entrer dans la peau de l'agent secret au costume parfaitement repassé. Une déclaration qui officialise son retrait dans la course au rôle masculin le plus prisé d'Hollywood.

Si l'annonce d'un certain Denis Villeneuve («Dune», «Blade Runner») aux commandes du prochain volet de la cultissime saga avait été faite en juin dernier, redonnant espoir aux fans de l'agent 007 effrayés de voir passer la franchise aux mains d'Amazon, l'identité de celui qui incarnera l'agent très «british» demeure secrète.

«Je pense que je ne suis pas le bon choix»

En toute modestie, l'acteur Taron Egerton, révélé avec son rôle d'agent secret en herbe dans la saga «Kingsman» et pressenti pour incarner James Bond, a mis fin aux rumeurs le désignant comme successeur de Daniel Craig. «Je pense que je suis trop désordonné pour ça. Je ne suis pas le bon choix», a confié le comédien à l'un des journalistes du site «Collider».

«Je pense que je ne serais pas bon dans ce rôle, il y a tellement d'acteurs plus jeunes et plus cool qui seraient parfaits pour cela. Je pense que ce serait probablement du gâchis que de me choisir», a ajouté celui qui soufflera cette année sa 36e bougie. Une annonce mettant fin à son éventuelle incarnation de l'agent 007, à l'image de celle faite par l'acteur Idris Elba, figurant lui aussi parmi les favoris, contraint d'abandonner le projet après avoir constaté que sa couleur de peau faisait polémique.

«Ce n'est pas ce qui me rendrait le plus heureux»

Taron Egerton a ensuite poursuivi son argumentation en ajoutant qu'incarner James Bond serait «une sacrée entreprise» à un stade de sa carrière où il souhaite explorer de nouveaux types de rôles.

«À ma connaissance, personne ne me demande de le faire. Et ce n'est peut-être pas non plus ce qui me rendrait le plus heureux», a-t-il déclaré. «Un rôle comme celui-là, ça vous prend toute votre vie», a conclu celui qui avait brillamment campé le rôle d'Elton John dans le biopic de la superstar intitulé «Rocketman».

Taron Egerton, dans la peau d'un agent secret dans «Kingsman : Le Cercle d'or / ©Allociné

Le mois dernier, le magazine américain «Variety» révélait que la plate-forme Amazon Prime envisageait de revenir quelques années en arrière pour porter à l'écran un James Bond âgé d'environ 25 ans. Exit donc les physiques d'Apollon d'Henry Cavill ou d'Aaron Taylor-Johnson, plébiscités par le grand public mais âgés respectivement de 42 et 35 ans, si l'on se fie au scénario évoqué précédemment.

Trois noms ont alors fait surface, mentionnant l'Australien de 28 ans Jacob Elordi («Euphoria», «Saltburn»), incarnation du «Frankenstein» de Guillermo del Toro. L'homme-araignée Tom Holland («Spider-Man», «Uncharted») fait également partie des favoris qui pourraient correspondre à la vision de Denis Villeneuve, orientant alors le 26e volet de la saga vers un penchant plus blockbuster. Enfin, le jeune premier Harris Dickinson («Babygirl»,«Sans filtre»), prochaine incarnation de John Lennon dans le biopic consacré aux Beatles de Sam Mendes, pourrait également se voir attribuer l'iconique noeud papillon de l'agent «double zéro».

Si aucun casting officiel n'a encore été dévoilé, la plate-forme Amazon envisage une sortie en 2028 pour le 26e volet de la saga James Bond. Selon certaines sources, il serait impossible de faire mieux, compte tenu de l'ampleur du projet.