Justin Bieber admet qu'il peut être «extrêmement égoïste» après avoir confirmé ses difficultés conjugales avec sa femme Hailey

Alors qu'il s'adresse à sa femme Hailey dans son dernier album, évoquant des remous dans sa vie conjugale, Justin Bieber ouvre davantage sa carapace sur ses réseaux sociaux, admettant qu'il pouvait être «extrêmement égoïste».

Il se livre comme jamais. Si Justin Bieber a l'habitude d'exprimer ses joies et ses tourments en passant par la musique, c'est sur ses réseaux sociaux qu'il a souhaité aborder le thème de la santé mentale et son rapport à la religion, révélant qu'il pouvait être parfois «extrêmement égoïste».

Une confession qui intervient alors que les rumeurs de séparation avec sa femme Hailey Bieber se multiplient, et qu'un des titres composés par Justin, et révélé dans son dernier album «Swag», ne laisse pas planer le doute quant aux difficultés rencontrées dans leur couple.

Dans un message publié ce mardi sur ses réseaux sociaux, le chanteur canadien a souhaité partager à ses nombreux fans le revers de la médaille d'une célébrité acquise très jeune, lui qui a été révélé à seulement 14 ans avec son titre planétaire «Baby», et de son impact sur sa santé mentale.

«Passons une bonne journée, sortons dehors», a rédigé Justin Bieber pour commencer son message. «Allons dans la nature», a t-il ajouté, accompagnant son texte de trois photos, lunettes de soleil roses posées sur le crâne.

«Je remercie Jésus pour sa patience envers moi ce matin», a encore rédigé Justin Bieber. «Je peux être extrêmement égoïste et impatient, mais Jésus m'accueille toujours à bras ouverts», a aussi partagé l'ancien compagnon de Selena Gomez.

Let’s have a good day, let’s go outside



Get in nature



Thanking Jesus for his patience with me this morning



I can be extremely selfish and impatient yet Jesus always has his arms open toward me pic.twitter.com/oU8UITHcyU

— Justin Bieber (@justinbieber) July 29, 2025