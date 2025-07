Katy Perry et Justin Trudeau sont-ils en couple ?

Un mois après l'annonce de sa séparation avec Orlando Bloom, Katy Perry suscite des rumeurs de romance après avoir été aperçue en train de dîner avec Justin Trudeau.

Leur rencontre agite la Toile depuis quelques heures. Katy Perry et Justin Trudeau sont sortis dîner ensemble à Montréal le lundi 28 juillet.

La chanteuse, âgée de 40 ans, et l’ancien Premier ministre canadien, 53 ans, ont été aperçus au restaurant Le Violon, a rapporté le magazine People.

Selon TMZ, ils ont dégusté des cocktails et plusieurs plats, dont un à base de homard. Et le site de détailler que s'ils n’ont «pas fait montre d’affection en public», ils ont partagé tout ce qu'il y avait «d’un rendez-vous galant» : «une promenade décontractée, un dîner chic (…) et ont conclu la soirée en décontraction avec un verre sur une terrasse - une très longue séance de détente pour deux célébrités».



Rien n’indique cependant avec certitude s'il s'agissait d'un rendez-vous romantique ou simplement d'une sortie amicale, mais les deux intéressés sont en tous les cas, chacun de leur côté, officiellement célibataires.

En juin, Katy Perry a mis fin à ses fiançailles avec le père de sa fille, l’acteur Orlando Bloom, 48 ans, après neuf années de relation intermittente.

Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire, ensemble parents de deux enfants, ont quant à eux annoncé leur séparation en août 2023, après dix-huit ans de mariage.