Donald Trump envisagerait sérieusement de gracier Diddy

En prison en attendant sa sentence, le controversé rappeur Diddy pourrait recevoir l’aide d'un ami, en la personne de Donald Trump lui-même.

Reconnu coupable de «transport à des fins de prostitution» le 2 juillet dernier, Diddy, actuellement incarcéré, connaîtra sa sentence le 3 octobre prochain. Mais il se murmure depuis plusieurs jours que le président Donald Trump envisagerait sérieusement de le gracier.

Selon les informations de TMZ, les avocats du rappeur et jadis très influent producteur de hip-hop ont de nouveau demandé, ce mercredi 30 juillet, sa libération contre une caution de 50 millions de dollars. Si cette proposition n’est pas acceptée, il se pourrait que Donald Trump intervienne.

«La Maison Blanche de Donald Trump a été en communication avec l'équipe juridique de Diddy au sujet d'une éventuelle grâce pour le magnat de la musique, et nous avons appris que la décision pourrait être déterminée par la décision du juge sur la caution», indique le média.

Des sources proches du dossier ont déclaré à TMZ que Donald Trump est «plus que disposé» à gracier Diddy, mais il souhaite attendre de voir ce que le juge Arun Subramanian fera de sa dernière demande de libération sous caution. «On nous a dit que si Diddy est libéré sous caution, Trump ne se prononcera pas sur sa grâce avant la condamnation de Diddy. Si le juge refuse la libération sous caution, la décision sera prise immédiatement», indique les journalistes de TMZ qui croient savoir que l'affaire Diddy a trouvé un écho auprès de Trump, qui estime que Diddy – comme lui – a été injustement ciblé par les autorités fédérales.

Epstein wasn’t the only pedophile rapist Trump called a good friend.



This is what he had to say about Diddy.

pic.twitter.com/0xBE4njjPF

— ADAM (@AdameMedia) July 3, 2025