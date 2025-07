La youtubeuse Léna Situations annonce la sortie de son deuxième livre baptisé «Encore mieux»

Après un premier ouvrage dont les exemplaires s'étaient vendus par millions, talonnant au moment de sa sortie le prix Goncourt 2020, la youtubeuse Léna Situations annonce revenir avec un deuxième livre baptisé «Encore mieux».

Carnet jaune. Après s'être adonnée à l'écriture pour son premier livre à la couverture canari intitulé «Toujours plus, + = +», Léna Mahfouf de son vrai nom n'a pas lâché la plume et déploie ses lettres dans son nouvel ouvrage «Encore mieux», fruit de deux ans de travail.

Ecoulé à plus d'un million d'exemplaires si l'on prend en compte le format poche, le premier recueil de conseils de la reine de l'influence s'était vendu comme des petits pains dans les librairies en 2020. Entre temps, la créatrice des célèbres «vlogs d'août» s'est faite une place dans l'univers de la mode, enchaînant les premiers rangs des défilés et imaginant sa propre marque de vêtements dénommée «Hôtel Mahfouf».

«Des exercices de développement personnel»

Dans un post Instagram publié ce mercredi, Léna Situations annonce une naissance bien particulière : celle de son nouveau livre, au doux nom de «Toujours plus». «Summer can start now, the book is done !!!» («L'été peut commencer maintenant, le livre est terminé !!!»), annonce la youtubeuse aux trois millions d'abonnés. Dans un carrousel de photos, l'influenceuse distille quelques informations concernant son prochain ouvrage, disponible dans les librairies en octobre prochain et en précommande dès le 5 août, en partageant notamment des extraits de son interview dans les colonnes du magazine Vogue.

«Ces deux derniers mois, je me suis isolée, dont un mois toute seule à Los Angeles. [...] C'est dans le silence que j'ai trouvé l'inspiration. J'avais besoin de m'ennuyer», confie Léna Mahfouf. «Ma personnalité veut qu'habituellement, je remplisse mon agenda pour faire plein de choses. Mais me retrouver face au rien, au vide, à mes pensées, ça force à aller dans une zone qui est certes, un peu plus inconfortable, mais qui est nécessaire pour pouvoir écrire avec profondeur», ajoute la créatrice de contenus de 27 ans.

Un livre qui prend le même chemin que sa première production littéraire, axée sur la quête de soi, mais sous une forme bien distincte. «J'y ai aussi incorporé des exercices de développement personnel pour travailler la discipline, analyser ses rêves, ses envies et concrétiser ses projets. C'est un livre sur lequel tu peux gribouiller, écrire, arracher des pages, les garder, les mettre dans ton journal, les coller sur ton frigo», précise celle qui a animé la 50e cérémonie des César et interviewer les célébrités présentes à l'événement.

Un projet dont la deadline avait été fixée au 31 juillet par Léna Situations, afin de libérer du temps pour faire de la place à la 9e saison des vlogs d'août, vidéos devenues un véritable rituel pour ses millions d'abonnés, où elle y partage sans filtre son quotidien entourée de ses amis et de sa famille.