«Ils m'ont enlevé ma raison de vivre» : l'actrice césarisée Kenza Fortas pleure la mort de son mari tué par balles à Marseille

Brisée par la mort de son époux tué par balles à Marseille ce 29 juillet, l’actrice Kenza Fortas, César du meilleur espoir féminin pour sa prestation dans «Shéhérazade», fait part de sa peine immense dans un message déchirant.

Kenza Fortas affronte une terrible épreuve. Son mari âgé de 24 ans et père de son enfant de deux ans a été tué par balles en pleine rue à Marseille dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 juillet, comme l'a rapporté Le Parisien.

Aux alentours de 00h30, un homme se serait présenté face à la victime et lui aurait tiré dessus «en rafale» avec un fusil d'assaut. Comme l’a repéré Public, quelques heures après le drame, l’actrice révélée dans le film «Shéhérazade» de Jean-Bernard Marlin – un rôle qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin en 2018 - a tenu à exprimer son infini chagrin dans un message posté sur les réseaux sociaux.

«Hier, on m'a enlevé ma vie. Plus rien ne sera jamais comme avant... le goût de la vie est fini, ils m'ont enlevé ma raison de vivre, ils ont fait de mon bébé un orphelin. C'est injuste», a-t-elle écrit sur son compte Snapchat.

«Les personnes qui ont fait ça, vous avez laissé un bébé de deux ans derrière vous... sachez qu'auprès de notre Créateur, il se plaindra de vous et ne vous pardonnera jamais», a confié la comédienne de 24 ans. «C'est une douleur qui ne partira jamais. Chaque endroit, chaque odeur, c'est lui. Vous avez réussi à détruire une famille qui était tout juste en train de se construire.», a-t-elle ajouté.

Puis elle s’est adressée à son défunt époux en ces mots : «Ma vie, je sais que tu nous vois, que tu nous entends. Ma vie, tu avais un cœur blanc, tu étais si hnine (mignon) au fond, tu étais notre bébé d'amour à nous. Dieu seul sait à quel point je t'ai aimé et à quel point je t'aimerai pour toujours (...) Tu m'as laissé le plus beau cadeau du monde : ton fils. J'ai ta dernière parole qui tourne dans ma tête, tu me disais : 'ma vie, pardonne-moi'. Je ne répondais pas par fierté, mais sache que je te pardonne tout. Tu peux partir en paix. Tu as toujours dit : 'Tu es une bonne maman pour Liaam', et crois-moi, je te rendrai fier. Ton fils sera un footballeur comme tu l'as toujours voulu».