Justin Timberlake : critiqué pour le manque d'énergie de sa tournée, le chanteur révèle souffrir de la maladie de Lyme

Le chanteur américain Justin Timberlake a confié ce jeudi qu’il luttait contre la maladie de Lyme, une affection «épuisante» et «douloureuse». Cette révélation survient alors que sa tournée, qui vient de s’achever, a essuyé de nombreuses critiques, d’aucuns spectateurs la qualifiant de «manquant cruellement d’énergie».

Il s’est livré à cœur ouvert dans un long post Instagram. Le chanteur américain Justin Timberlake, 44 ans, s'est exprimé ce jeudi alors que sa tournée mondiale «Forget Tomorrow», qui vient de se terminer, a suscité des critiques de la part de spectateurs déçus par un «manque d’énergie».

L'artiste a tenu à expliquer qu’il faisait face à une «fatigue folle», en raison de la maladie de Lyme. Une «affection épuisante» qui lui cause «une énorme douleur». «Alors que ces deux années incroyables touchent à leur fin et que je me tourne vers l'avenir, j'avais envie d'écrire quelque chose qui vient du cœur. Ce n'est pas facile de contextualiser le tourbillon des tournées, mais je vais essayer», a-t-il commencé, en faisant référence à la conclusion de sa dernière tournée.

«On m'a diagnostiqué la maladie de Lyme»

«Cela a été une expérience des plus amusantes, émouvantes, gratifiantes, physiquement exigeantes et, parfois, épuisante. Je fais ça depuis plus de 30 ans (c'est fou à dire) et j'y ai donné tout ce que j'avais. Je n'aurais pas pu y arriver sans ma famille, mes amis, les TN Kids et tout votre soutien. Comme beaucoup d'entre vous le savent, je suis quelqu'un d'assez réservé. Mais en repensant à la tournée et à la tournée des festivals, j'aimerais vous parler un peu de ce qui se passe en ce moment», a-t-il poursuivi.

«Entre autres choses, j'ai dû lutter contre des problèmes de santé et on m'a diagnostiqué la maladie de Lyme – je ne dis pas ça pour vous faire de la peine – mais pour vous éclairer sur ce que j'ai dû affronter en coulisses. Si vous avez déjà vécu cette maladie ou connaissez quelqu'un qui l'a vécue, vous le savez : vivre avec peut être terriblement handicapant, tant mentalement que physiquement. Quand j'ai reçu le diagnostic, j'ai été choqué, c'est sûr. Mais au moins, je comprenais pourquoi je me retrouvais sur scène avec d'intenses douleurs nerveuses, une fatigue extrême ou un malaise. J'ai dû faire un choix personnel : arrêter les tournées ? Ou continuer et trouver une solution. J'ai décidé que la joie que me procure la scène l'emporte largement sur le stress passager que mon corps ressentait. Je suis tellement content d'avoir persévéré».

L’interprète de «Cry Me a River» explique avoir hésité à parler de sa condition, mais a voulu mettre les choses au clair, afin que son attitude ne soit pas mal interprétée. «Non seulement j'ai fait preuve de ténacité, mais je partage maintenant avec vous tant de moments précieux que je n'oublierai jamais. J'hésitais à en parler, car j'ai toujours été élevé à garder ce genre de choses pour moi. Mais j'essaie d'être plus transparent sur mes difficultés afin qu'elles ne soient pas mal interprétées. Je partage tout cela avec l'espoir que nous puissions tous trouver un moyen de rester plus connectés. J'aimerais apporter ma contribution pour aider les autres personnes atteintes de cette maladie», a-t-il écrit.

«À tous ceux qui sont venus me voir lors du 'Forget Tomorrow Tour' ou du 'JT Live '25' (ou de toute autre tournée ou concert au fil des ans d'ailleurs)… votre énergie et votre amour continuent de me toucher. Vos pancartes, vos messages et vos t-shirts faits maison m'ont fait rire et sourire tant de fois. Et vous entendre et vous voir chanter ces chansons, mot pour mot, à tue-tête, me laissera à jamais bouche bée. Vous avez réalisé mes rêves.», a-t-il souligné.

Tique infectée

Lancée en avril 2024, la tournée mondiale «Forget Tomorrow», s'est achevée le 30 juillet à Istanbul. Justin Timberlake a été critiqué pour ses performances médiocres vers la fin. Plus tôt dans la tournée, il avait annulé ou reporté plusieurs concerts invoquant une blessure au dos, une bronchite et une laryngite, ainsi qu'une blessure à la cheville.

Transmise par la piqûre d'une tique infectée, la maladie de Lyme peut, dans un premier temps, provoquer des symptômes pseudo-grippaux tels que maux de tête, douleurs articulaires, fatigue ou fièvre.

Elle est souvent diagnostiquée par une éruption cutanée en forme de cible autour de la piqûre de tique. Les symptômes ultérieurs peuvent inclure une paralysie faciale, un brouillard cérébral, des engourdissements, des articulations enflées et des lésions nerveuses.

Chris Kirkpatrick, membre du groupe NSYNC, n'a pas tardé à soutenir son ami, partageant sur Instagram une photo de groupe avec Lance Bass et JC Chasez et écrivant : «J'ai toujours su que mon petit frère était un dur à cuire, mais cette tournée m'a révélé une force inédite. Le voir lutter contre la maladie de Lyme jour après jour, tout en continuant à monter sur scène soir après soir, est quelque chose que je n'oublierai jamais. Les longues journées, les voyages, l'épuisement, et pourtant, il n'a jamais abandonné. Pas de plainte, pas d'excuse, juste du cœur, du cran et une détermination à toute épreuve. Ce genre de résilience est rare.»

Il a poursuivi : «Je suis on ne peut plus fier de l'appeler mon ami. La vie en tournée est déjà un calvaire, mais la faire tout en luttant contre la maladie de Lyme ? C'est un super-héros. À la force, à la persévérance et à une tournée d'enfer. Je t'aime, petit frère !»