Paris Jackson annonce la fin de ses fiançailles avec Justin Long et pousse un coup de gueule

Paris Jackson traverse une période difficile après la rupture de ses fiançailles avec son compagnon de longue date, le producteur de musique Justin Long et dénonce les magazines people qui ont publié en juillet des photos d'elle en pleurs.

Le temps n’est plus à l’amour. Paris Jackson a rompu ses fiançailles avec Justin Long, a-t-elle confirmé cette semaine sur X. La mannequin et auteure-compositrice-interprète de 27 ans, fille de Michael Jackson, s'est rendue sur les réseaux sociaux pour partager la triste nouvelle et en a profité pour critiquer le Daily Mail qui avait récemment publié des photos d’elle en pleurs et écrit que sa peine «suscitait des inquiétudes quelques semaines après l'anniversaire de la mort de son père Michael.».

Elle a interpellé le tabloïd ainsi : «Ce sont des larmes de rupture. Vous vous en faites encore une fois.» Comme l’avait annoncé le magazine People, la jeune femme et Justin Long ne sont donc plus ensemble.

those are breakup tears. y’all are fkn reaching again — PK (@ParisJackson) July 31, 2025

Paris Jackson avait annoncé en décembre 2024 ses fiançailles avec le producteur de musique, qu’elle fréquentait depuis 2022, et avait déclaré à l'époque : «Vivre la vie avec toi ces dernières années a été un tourbillon indescriptible et je ne pouvais pas rêver de quelqu'un de plus parfait avec qui tout faire.» Un message qu’elle a récemment supprimé.