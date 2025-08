Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont renouvelé leurs vœux de mariage malgré les tensions avec David et Victoria Beckham

Brooklyn Beckham et son épouse, Nicola Peltz, ont renouvelé leurs vœux de mariage, samedi 2 août, lors de leurs vacances à Saint-Tropez, selon le site américain PEOPLE. Un événement qui se serait déroulé malgré les tensions toujours vives avec David et Victoria Beckham.

Drôle d’ambiance. Selon le site américain PEOPLE, Brooklyn Beckham et Nicola Peltz ont renouvelé leurs vœux de mariage lors d’une cérémonie romantique organisée à Saint-Tropez, samedi 2 août, où le couple passe actuellement ses vacances. «Cet événement a été organisé pour honorer l’amour et l’engagement qu’ils se sont promis à travers les années», a confié une source proche du couple, qui s’était marié en avril 2022 à Palm Beach, en Floride, en présence de leurs familles respectives.

Le site PEOPLE n’a pas précisé le nom des personnes présentes lors de cette cérémonie. On ne sait pas si des membres de la famille Beckham – David, Victoria et leurs autres enfants se trouvant, eux aussi, à Saint-Tropez pour les vacances – ont été conviés à la fête. Ou si les tensions qui agitent leurs relations avec le couple depuis plusieurs mois les ont tenus à l’écart de la célébration.

Pour mémoire, Nicola Peltz est en froid avec Victoria Beckham, la mère de Brooklyn, qu’elle aurait accusé d’avoir «ruiné son mariage» en s’accaparant la première danse de leur mariage lors de la réception. «Avant que la chanson ne commence, Marc Anthony a demandé à Brooklyn de venir sur scène, avant d’annoncer : "Je demande à la plus belle femme de la soirée de nous rejoindre… Victoria Beckham !"», avait confié une source au site américain Page Six en mai dernier. Nicola Peltz aurait été profondément blessée, et aurait quitté la pièce en larmes.

Provocations sur les réseaux sociaux

«Nicola a eu le sentiment que Victoria l’a fait exprès, alors qu’elle savait qu’une danse était prévue entre elle et Brooklyn. Et elle ne semblait même pas comprendre quel était le problème», avait-elle précisé. Depuis la publication de cet article en mai dernier, les relations entre Brooklyn Beckham et sa famille se seraient fortement détériorées. Le couple n’a pas daigné assister au 50e anniversaire de David Beckham dans la foulée. Des tensions sont apparues entre Brooklyn et ses frères, Cruz, 20 ans, et Romeo, 22 ans.

Brooklyn n’aurait pas apprécié que ce dernier s’affiche au bras de son ex-petite amie, Kim Turnbull, et le fait qu’elle soit présente à l’anniversaire de son père. La séparation de Romeo avec la jeune femme en juin après sept mois de relation n’a pas dissipé les tensions. Dans le même temps, Cruz Beckham a multiplié les provocations sur ses réseaux sociaux à l’égard de Brooklyn, sans jamais le nommer directement. Selon TMZ, le couple aurait récemment contacté David, Victoria, Cruz et Romeo pour demander l’arrêt de toutes publications négatives.

Une demande que n’a pas respectée Cruz, qui a continué à s’en prendre à eux publiquement sur Instagram. Brooklyn Beckham et Nicola Peltz auraient l’impression que toutes ces tensions sont devenues contreproductives, et que les informations concernant leurs familles respectives devraient plutôt se concentrer sur leurs «accomplissements et les nouvelles positives». Au même moment, Cruz a partagé des photos, vendredi 1er août, de lui en compagnie de son frère Romeo et de leur père lors d’une sortie en bateau à Saint-Tropez. Et l’absence de Brooklyn a été largement commentée par les internautes.