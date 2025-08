Le prince Harry dément deux graves accusations visant son oncle, le prince Andrew, dans un livre à paraître

Dans un communiqué publié par le site américain US Weekly, le prince Harry a nié avoir eu une altercation physique avec son oncle, le prince Andrew, en 2013. Il dément également que celui-ci a qualifié Meghan Markle d’«opportuniste».

Un démenti immédiat. Un porte-parole du prince Harry a publié, samedi 2 août, un communiqué via le site américain US Weekly dans lequel il nie toute confrontation physique avec le duc d’York, le prince Andrew, après la publication d’un extrait du livre «Entitled: The Rise and Fall of the House of York» sur le site du Daily Mail relatant une bagarre entre le fils du roi Charles III et son oncle en 2013.

L’auteur Andrew Lownie, qui juge «problématique» la relation entre le duc d’York et ses neveux, explique également que le prince Andrew s’était attiré les foudres du prince Harry après avoir traité Meghan Markle d’«opportuniste» au début de leur relation, assurant que leur union ne durerait pas.

«Je peux confirmer qu’aucune de ces choses n’est vraie. Le prince Harry et le prince Andrew ne se sont jamais battus physiquement, et le prince Andrew n’a jamais fait de commentaires de la sorte à propos de la duchesse de Sussex au prince Harry», est-il indiqué.

une Dispute houleuse

L’extrait du livre fait état d’une «dispute houleuse» datant de 2013 qui aurait opposé les deux hommes lors d’une réunion familiale après que le prince Andrew se soit mis à marmonner «dans le dos» de son neveu. Le prince Harry, ayant entendu les propos de son oncle, en serait venue aux mains, laissant le prince Andrew avec le nez en sang.

Au début de la relation du prince Harry avec Meghan Markle, le frère du roi Charles III aurait estimé que son neveu avait «perdu la raison» et qu’il commettait une grave erreur en «ne fouillant pas son passé» avant de s’engager avec elle. Une source citée dans le livre affirme que le prince Harry aurait confié à son frère, le prince William, qu’il «détestait» leur oncle.