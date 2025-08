Daniel Auteuil et Emmanuelle Béart grands-parents : leur fille Nelly a donné naissance à son deuxième enfant

Désormais séparés, Daniel Auteuil et Emmanuel Béart continuent de voir leur famille s'agrandir. Leur fille Nelly, déjà mère d'un petit garçon de 3 ans, a donné naissance à son deuxième enfant.

Des grands-parents comblés. Alors qu'il savoure ses vacances près des falaises immaculées de Bonifacio, Daniel Auteuil redécouvre le plaisir d'être grand-père. Sa fille Nelly, née de son union avec l'actrice Emmanuelle Béart, a donné naissance à son deuxième enfant. De quoi agrandir une tribu déjà débordante de vie.

Lors d'un entretien accordé au site du journal Le Monde ce dimanche 3 août, Daniel Auteuil s'est laissé allé à quelques confessions. En révélant être grand-père de cinq petits-enfants, il ajoute au clan Auteuil un nouveau bébé pour sa fille Nelly, âgée de 33 ans, et déjà mère d'un petit garçon de 3 ans. Une progéniture issue de son mariage avec Lucas Veil, fils de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn et petit-fils de Simone Veil.

«Je crois avoir réussi cela»

Si l'interprète d'Ugolin dans la saga issue des ouvrages de Marcel Pagnol a consacré une grande partie de sa vie à sa carrière d'acteur, son rôle de père a également pris une place importante de son quotidien, avec la naissance de ses trois enfants, dont le plus jeune a fêté ses 14 ans. «On n'est pas le même père à 30 ans, âge auquel j'ai eu Aurore, qu'à 42, quand j'ai eu Nelly. Aujourd'hui, avec mon fils, je suis plus présent et j'ai un quotidien bien ancré. Je crois avoir réussi cela», avait révélé l'acteur de 75 ans dans les colonnes de Paris Match.

Si Daniel Auteuil partage Aurore et Nelly avec l'actrice Emmanuelle Béart, rencontrée sur le tournage de «L'Amour en douce» sorti en 1995, il est également père d'un adolescent, Zachary, fruit de sa relation avec l'artiste-peintre Aude Ambroggi, de 27 ans sa cadette, rencontrée dans une station-service puis aperçue le soir-même dans une boîte de nuit de l'île de Beauté. Un lien indéfectible qui lui tient très à cœur jusque sur les plateaux de tournage, puisque pour son film «Le Fil», où l'acteur est passé derrière la caméra, il s'est entouré de Nelly, principale productrice du long-métrage, et d'Aurore, dans le rôle d'Audrey Girard.

«La douceur d'un été en famille»

De son côté, le rôle de grand-mère campé par Emmanuelle Béart lui sied à merveille. L'actrice révélée dans «Manon des sources» de Claude Berri, qui lui vaudra le César de la Meilleure actrice dans un second rôle en 1987, a récemment partagé la joie d'avoir un petit-fils, à l'occasion des trois bougies soufflées par le premier enfant de Nelly. «3 ans petit homme. La douceur d'un été en famille... Profiter de chaque seconde, comme si c'était la première et la dernière fois», a partagé l'actrice dans une publication sur son compte Instagram, où l'on y voit une terrasse ensoleillée et quelques ballons d'anniversaire.

La comédienne de 61 ans n'est pas en reste d'un point de vue familial. En plus d'être la mère de Nelly, elle a également deux fils, Johan Moreau, issue de sa relation avec le compositeur David François Moreau, demi-frère de Patrick Bruel, et Surifel Cohen, né de son mariage avec l'acteur Mickaël Cohen.

L'acteur Daniel Auteuil sera à l'affiche du prochain film de Rebecca Zlotowski («Les enfants des autres», «Emmanuelle»), en salles le 26 novembre prochain, aux côtés de Virginie Efira, Jodie Foster et Vincent Lacoste, dans un thriller où une psychanalyste s'improvise enquêtrice après le décès de l'une de ses patientes.