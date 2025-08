«J'en ai marre des interdits» : de retour sur scène, Patrick Sébastien revient indirectement sur le scandale de la «fellation»

Près de deux semaines après la polémique de la «fellation», où une spectatrice était montée sur scène durant la prestation scénique de Patrick Sébastien pour y mimer un acte sexuel sur l'ancien animateur, le principal intéressé est revenu à demi-mot sur le scandale, à l'occasion de la Foire aux vins d'Alsace.

Une polémique qui lui pompe l'air. Alors que le scandale commençait à peine à retomber, Patrick Sébastien a remis le couvert en remontant sur scène ce dimanche à la Foire aux vins de Colmar, cette fois sans y inviter de spectatrices. Lors de son dernier spectacle donné dans un camping naturiste du Cap d'Agde le 22 juillet dernier, l'une de ses admiratrices s'était agenouillée devant le chanteur des «Sardines», afin de mimer (ou réaliser) une fellation sur l'artiste.

Une interaction immortalisée en vidéo par un spectateur, laissant le public, composé entre autres de mineurs, complètement pantois. Et coup dur pour l'ancien présentateur des «Années Bonheur», quelques jours plus tard, le spectacle qu'il devait donner dans le cadre du Festival de théâtre, humour et danse de Roquebrune-Cap Martin, dans les Alpes-Maritimes, s'est vue retiré de son calendrier.

«J'en ai marre des interdits»

Devant une foule composée de plus de 10.000 spectateurs chantant à gorge déployée, Patrick Sébastien a enchaîné les titres qui, depuis des décennies, animent les fêtes de famille. Mais avant d'enchaîner avec son récent tube «La Quéquette à Raoul», le chanteur a tenu à faire une subtile référence à sa dernière prestation sur scène, comme le rapporte le journal l'Est Républicain. «Je ne dirai pas un seul gros mot ce soir. Je n'ai pas envie de me faire engueuler», a lâché le roi de la chanson paillarde, avant de revenir à nouveau à demi-mot sur l'incident quelques minutes plus tard.

«La France que j'aime est là pour faire la fête. [...] J'en ai marre des interdits», a t-il ajouté avant de poursuivre son concert devant une foule à son image, certains affichant fièrement des pancartes aux messages raffinés comme «Fais voir tes balloches Patoche», d'autres hurlant «Patoche président !». La tête d'affiche de la «FAV déraille» se produisait ce dimanche aux côtés de Bernard Minet, Zouk Machine, Ophélie Winter ou encore Cindy Sanders.

Un public composé en partie de mineurs

Une ferveur populaire de retour après les vives controverses suscitées par une vidéo de son concert au Cap d'Agde, donné devant un public familial composé en partie de mineurs. Selon le média d'investigation en ligne Mediapart, ayant rassemblé divers témoignages de spectateurs présents devant la scène du camping le soir de la représentation, Patrick Sébastien aurait invité des spectatrices à le rejoindre, l'une d'entre elle lui ayant touché l'entrejambe avant que celui-ci ne se retourne en faisant le geste de déboutonner son pantalon.

«Sur les images, on voit ensuite la dame lui prêter main-forte, s'agenouiller et exercer un geste de succion pendant environ 10 secondes, tout en agrippant le pantalon de Patrick Sébastien au niveau des fesses, avant qu'il ne se dégage, hilare, et semble se rhabiller», peut-on lire dans l'article, précisant également qu'«à aucun moment, il ne prévient le public que l'acte serait une mise en scène. A aucun moment, il ne semble mal à l'aise».

Si Patrick Sébastien ne s'est pas exprimé directement depuis le scandale, son avocat Me Robin Binsard a depuis précisé que l'ancien animateur du «Plus grand cabaret du monde» réfutait tout acte sexuel, évoquant une scène «mimée» et renvoyant la faute sur la spectatrice montée sur scène. «Son intervention n'était ni prévue ni souhaitée. M. Patrick Sébastien a été vivement surpris par le comportement de cette femme et n'a pas manqué de mettre fin à cette mise en scène», a t-il ajouté. Une date de concert reste néanmoins en suspens, celle que l'interprète de «Tourner les serviettes» doit donner le 20 août prochain à La Motte du Caire en région PACA. Si le maire du village Jérôme Francou a confessé ressentir un vrai malaise, les billets sont toujours accessible à la vente sur le site de la commune.